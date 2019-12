Voiko koulun joulujuhla kirkossa olla lainvastainen?

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen teki marraskuussa ulkopuolisen tahon kantelun johdosta kansan oikeustajuun täysin sopimattoman päätöksen kouvolalaisen koulun järjestämästä joulujuhlasta.

Päätöksen perusteluihin on kirjattu muun muassa: ”Koulun joulujuhla on pidetty kirkossa; juhlassa on laulettu virsiä, esitetty jouluevankeliumi ja seurakunnan pappi on pitänyt puheen”.

Ohjelma oli siis mahdollisimman perinteinen, mutta niin vaan kyseinen virkamies katsoi koulun menetelleen lainvastaisesti järjestämällä koulun joulujuhlan kirkossa.

Pölösen päätös on vastoin eduskunnan perustuslakivaliokunnan vuonna 2014 julkaiseman mietinnön (PeVM 2/2014) linjausta koskien koulun juhlien järjestämistä. Tuon tärkeän oikeuslähteen mukaan ei ole perustetta poistaa koulun toiminnasta kaikkia uskontoon viittaavia elementtejä eikä pitkälle viety uskonnollista alkuperää olevien perinteiden välttäminen myöskään edistä uskonnollista suvaitsevaisuutta.

Linjauksessaan perustuslakivaliokunta ei nähnyt tarvetta muuttaa kantaansa koulun perinteisten juhlien osalta eikä pitänyt uskonnon ja omantunnon vapauden kannalta ongelmallisina vuotuisia, esimerkiksi juhlapyhien viettoon liittyviä jumalanpalve luksia, joista tiedotetaan etukäteen ja joihin osallistuminen on kaikille vapaaehtoista.

Joulu ja joulujuhla liittyy niin kiinteästi kristinuskoon, ettei uskonnollista elementtiä niistä saa siitä pois edes juuriharjalla järjestetäänpä juhla koululla, kirkossa, urheiluhallissa, nuorisoseuran talolla taikka taivasalla.

Joulu on kansamme suurin vuotuinen juhla ja sitä vietetään Jeesuksen, Jumalan pojan syntymän muistoksi. Joulun englanninkielinen nimitys Christmas ilmaisee asian vielä selvemmin. Sehän on suomennettuna ”Kristuksen messu”. Se jo sanana kertoo, mikä joulussa on ydintä. Mitä järkeä olisi yrittää piilotella sitä koulun joulujuhlassa.

Pidän selvänä, että kouvolalaisen koulun joulujuhla kirkossa ei loukannut kenenkään uskonnon tai omantunnon vapautta.

Päinvastoin. Kauniiseen temppeliin järjestetty juhla tuo kaivattua vaihtelua koulutyön arkeen ja tutustuttaa oppilaat kirkkoon ja sen sanomaan autenttisessa ympäristössään. Se palvelee siten myös koulun yleissivistävää päämäärää.

Tämän pääsi kokemaan kouvolalaisen koulun noin 400 oppilasta, vain kolme valitsi muun ohjelman. Tuntuu todella kaukaa haetulta ja yleisen oikeustajun vastaiselta, että joku virkamies jälkikäteen toteaa joulujuhlan olleen lainvastainen.

Kysymys koulun joulujuhlasta ja sen sisällöstä on luonteeltaan paljon enemmän kuin vain juridinen. Keskeistä on se, kuinka paljon arvostamme omaa kulttuuriamme ja sen kristillisiä juuria.

Mielestäni apulaisoikeusasiamiehen linjaus edustaa juuri tällaista oman kansallisen historian ja meitä kantaneiden arvojen unohtamista juridista saivartelua kuvaavan juristerian avulla.