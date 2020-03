Vuosien 1940–1941 ”välirauha”

Stalinin-Hitlerin paktilla (Neuvostoliiton ja Saksan hyökkäämättömyyssopimus) 23.8.1939 Venäjä ja Saksa sopivat hyökkäyksistään syyskuussa 1939 Puolaan, jolloin toinen maailmansota alkoi – ja marraskuussa 1939 sitten talvisota.

Venäjän presidentti Putin on kertonut myönteisestä kannastaan paktiin (mm. The Economist January 25th 2020 ”...Stalins pact with Hitler was not so bad.”). Historiaa kirjoitellaan taas kerran uudestaan.

Talvisodan päättymisen 13.3.1940 ja jatkosodan alkamisen 25.6.1941 välistä aikaa nimitetään yleisesti välirauhan ajaksi. Oikeastaan pitäisi puhua sotien välisestä ajasta, koska välirauhalla on oma merkityksensä.

Välirauhansopimus allekirjoitettiin Moskovassa 19.9.1944 toiselta puolen Neuvostoliiton ja Ison-Britannian sekä toiselta puolen Suomen välillä. Lopullinen rauhansopimus tehtiin Pariisissa 10.2.1947, missä muidenkin Saksan rinnalla taistelleiden rauhansopimukset hyväksyttiin. Välirauha on siis näiden kahden päivämäärän välinen aika.

Yhtäältä sekaantumisen vaaraa ei ole, jos asiayhteydestä voidaan päätellä, kummasta välirauhasta on kysymys.

Toisaalta välirauha-nimitys sopii talvisodan ja jatkosodan väliseen aikaan, koska jo aikalaiskäsityksiin vakiintui termi välirauha. Ajateltiin, että Moskovan rauha ei voinut olla pysyvä. Niin epäoikeudenmukaiseksi se koettiin.

Moskovassa 13.3.1940 kello 01.00 allekirjoitettu sopimus ei tuonut luottamusta Neuvostoliiton ja Suomen välille. Neuvostojohto asetti yhä uusia vaatimuksia eikä kaihtanut puuttumasta Suomen sisäisiin asioihin. Neuvostoliiton salainen poliisi teki myyräntyötä Suomessa. Maiden välillä oli pysyvä jännitystila.

Kaksi venäläistä pommikonetta ampui alas Aeron matkustajakone Kalevan Suomenlahdella Kerin majakan edustalla 14.6.1940. Neuvostoliitto miehitti kesällä 1940 Viron, Latvian ja Liettuan.

Kommunistien järjestämät mielenosoitukset sekä Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura Moskovan viidentenä kolonnana herättivät huolestumista. Seura lakkautettiinkin marraskuussa 1940.

Ylipäällikkö ja asevoimien johto pitivät mahdollisena puna-armeijan toimia epämääräisesti merkityn rajan yli. Maailmansotakin vielä jatkui. Oli selvää, että Saksan ja Neuvostoliiton yhteenotto oli edessä.

Suomi oli vedetty mukaan laajenevaan maailmansotaan. Maa oli saarroksissa. Tanskan salmien läpi ei päässyt, väyliä miinoitettiin. Elinkeinoelämä kitui. Valtio tarvitsi rahaa siirtoväen asuttamiseen, korvauksiin ja typistetyn maan jälleenrakentamiseen. Jäämerenreitti Petsamon kautta tarjosi avun pahimpaan pulaan. Suomen ulkomaankaupan arvo laski vuonna 1940 puoleen rauhanaikaisesta.

Suomalaisilla ei ollut harhaluuloja Neuvostoliiton aikeista. Ei voitu jättää vaikeita, vaikkakin kalliita turvallisuuskysymyksiä ratkaisematta.

Uusi sotilasläänijako toteutettiin syksyn 1940 kuluessa. Suomella oli runsas puoli miljoonaa asekelpoista miestä ikäluokissa 1895–1920. Näin 16 divisioonan perustaminen (Talvisodan alussa yhdeksän) oli mahdollista. Yksi sotilaslääni perustaisi yhden divisioonan.

Suomi varustautui ja linnoitti itärajaa. Asekaupat Saksan kanssa aloitettiin. Suomi salli saksalaisten läpikulun pohjoiseen Ruotsin tavoin. Suomella ei ollut muita ehdokkaita, joihin tukeutua. Neuvostoliitto ajoi Suomen Saksan suuntaan: oli valittava pirun ja belsebubin välillä.