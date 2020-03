Wallinheimolla haulit vähissä

Kokoomuksen kansanedustajat joutuvat käyttämään roimasti luovuutta, kun todellisia keinoja ampua punamultahallitusta ja sen toimintaa alas ei löydy.

Sinuhe Wallinheimon (KSML 6.3.) kritisoima ilmastorahasto perustetaan Vaken eli valtion kehitysyhtiön yhteyteen. Suomessa kasvuyrityksillä on pula välirahoituksesta, eivätkä pääomamarkkinat toimi tarpeeksi hyvin. Uskon, että ilmastorahasto voisi sijoittaa esimerkiksi maakunnallisiin biokaasuhankkeisiin.

Kun kokoomuksella ei ole muita aseita, pelottelu on otettu käyttöön. 0.7% muutos bkt:ssa on ulkomaankaupasta riippuvaiselle maalle ihan tavanomainen muutos, kun maailmanmarkkinoilla kasvu hidastuu.

Tosiasia kuitenkin on se, ettei peloteltua kasvun hyytymistä ole tapahtunut: työllisyys on jatkanut nousuaan kiitos vakaan ja Sipilän kaudelta jatkuneen yritysmyönteisen veropolitiikan ja koulutukseen panostamisen. Korona-virus tosin hyydyttää maailmankauppaa ja siitä seuraa Suomeenkin taantuman vaara.

Olisin mielelläni nähnyt, että kokoomus olisi edellisessä hallituksella ollut keskustan kaverina esimerkiksi lunastuslain uudistuksessa. Mutta niin se vain jäi oikeusministeri Häkkäseltä uudistamatta, koska kokoomukselle kaupunkien tonttimaan hankinta on omaisuuden suojaa tärkeämpi. Onneksi lunastuslain uudistus etenee nyt vauhdikkaasti keskustan ja oikeusministeri Henrikssonin yhteistyöllä. Saamme viimein maanomistajien oikeusturvaa parannettua, suojaan valtion ja kuntien pakkolunastussosialismilta.

On hyvä, että Wallinheimo on oppositiossa herännyt huolehtimaan myös Keski-Suomen kuntien laajakaista-ahdingosta. On mahdollista, ettei oikeusprosessilla valtiota vastaan mitään saavuteta. Mutta laajakaistahankkeen ongelmista vastuu on valtiolla, se on selvä. Harkinnanvaraista valtiontukea saikin jo pahimmissa ongelmissa oleva Kyyjärvi.