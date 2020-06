Wallinheimolla puhetta piisaa

Kansanedustaja Sinuhe Wallin­heimo (kok.) kirjoitti (KSML 6.6.), että Keski-Suomi oli ”sivustaseuraajana historiallisessa velkalingossa”. Wallinheimo myös ilmaisee hämmennyksensä pitäen lisätalousarvion mittaluokkaa ylimitoitettuna.

Kriisin keskellä hämmennykseen ei ole varaa, vaan meidän on panostettava elvytystoimiin. Infrastruktuurin parantamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen, yrittäjien ja yritysten tukemiseen, sekä heikompiosaisten huolehtimiseen. Kuten hallitus on tehnytkin.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen onkin luonnehtinut lisätalousarvioesityksen mittaluokasta, että pääasiassa menolisäykset (ovat) aivan perusteltuja.

Kritiikkiä lisätalousarvion päätöksistä Keski-Suomen osalta voi pitää myös erikoisena. 26:lla miljoonalla eurolla tehtävä Nelostien Joutsa–Hartola-tieosuuden parantamisen vähättely on erikoista puhetta Wallinheimolta. Vielä erikoisempaan valoon kritisointi asettuu, kun katsoo, mitä hän itse on aiemmin sanonut.

”Lisäbuustia Joutsalle tärkeän valtatie 4:n parantamiseen esimerkiksi välillä Hartola−Oravakivensalmi antaisi myös se, jos Jyväskylä pääsisi mukaan muiden isojen kasvukeskusten MAL-sopimusten piiriin - -” unelmoi Wallinheimo keväällä 25.3.2019.

”Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakuntaliitot ovat vaatineet hallitukselta pikaista rahoituspäätöstä valtatie 4:n kehittämiseen välillä Hartola-Oravakivensalmi.” Wallinheimo linjasi 6.3.2020.

Lisää puheita löytyy, mutta ne taitavat kollegani osalta olla vain puhetta puheen perään.

Nelostien Joutsa–Hartola-osuuden parantaminen saatiin nyt maaliin. Ja saatiinpa myös Jyväskylä mukaan isojen kasvukeskusten MAL-sopimusten piiriin, mitä Wallinheimokin vielä ennen eduskuntavaaleja vaati. Sopimukset valmistuvat syksyllä.

Kollegani olisi jo rakentamassa Jyväskylän ja Tampereen välille kaksoisraidetta, vaikka hyvin tietää, että ensin on oltava lainvoimaiset suunnitelmat valmiina. Siihen hallitus myönsi tarvitut 18 miljoonaa euroa jo viime vuonna!

Keskusta on maakunnassamme paljon vartijana. Lentoliikenne hoidetaan Jyväskylän osalta kuntoon, kun koronatilanne sen sallii. Keskustan pitkään vaatimien aloituspaikkojen lisääminen korkeakouluihin on erinomainen asia ja sillä on myös vaikutusta nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Panostukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin hyödyttävät meitä kaikkia. Kuntia tukemalla pystytään turvaamaan kohtuulliset luokkakoot kouluissa ja vähentämään epävarmuutta kuntien työntekijöiden parissa.

Kaikesta maailman vääryydestä voi toki syyttää aina hallitusta ja kaikkia muita.

Tehokkaampaa olisi yhteistyön tekeminen. Mielelläni kuuntelen Wallinheimon ja opposition esityksiä myös jatkossa. Olisi mukavaa, että niiden takana seisotaan myös sen jälkeen, kun ne saadaan toteutettua.