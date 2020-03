Yhdistykset ja kolmas sektori köyhien tukena

Työttömien yhdistykset jakavat noin puolet EU-ruoka-avusta, seurakunnat toisen puolen. Myös muu köyhimpien ja pulaan joutuneiden ruoka-avusta huolehtiminen on huomattavassa määrin kolmannen sektorin toimijoiden varassa.

Kaikissa kunnissa tätä ei ole hahmotettu. Järjestöiltä on leikattu tukea, ja kilpailulainsäädäntöön vedoten toimintoja on avattu yrityksille. Usein kuitenkin yritys alkaa vasta kilpailun voitettuaan etsiä työntekijöitä, tiloja ja miettiä verkostojen luomista, ja kyselee niitä jopa kilpailun hävinneiltä pitkän linjan toimijoilta.

Kun vuosikymmeniä samaa työtä tehneet jäävät vaille rahoitusta, pitkät, monisyiset auttajien yhteistyöverkostot hajoavat. Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan menetys työttömien yhdistykseltä saattaa seurannaisvaikutuksena viedä myös ruoka-avun, heikentää kunnan päihdehuoltoa, terveysneuvontaa ja yhteisöllisiä tukimuotoja.

Koronavirus näytti, kuinka haurasta köyhien elämä on, ja miten sattumanvarausta on ruoka-avun saanti. Talousvaikutusten takia ensimmäisiin sulkeutuviin yhteisöihin kuuluvat mm. jotkut työttömien yhdistykset, ne koskettavat työttömien ja heidän perheidensä kautta satojatuhansia ihmisiä. Onneksi monissa kunnissa yhdistysten toiminta on arvostettua, ja niissä tilanne on vakaa.

Sama ongelma koskee koko kolmatta sektoria. Esimerkiksi omaishoitaja-, huume-, tai vanhustyön ammattilaisten johdolla tehty vapaaehtoistyö on nähty jopa ”kuntalaisten virkistävänä harrastustoimintana”. Niiden kautta saa kuitenkin asiantuntevaa tukea kriisitilanteissa, sekä neuvontaa, ja ohjausta kuntapalveluihin. Kolmas sektori on myös ministeriöiden asiantuntijaverkosto

Työttömien yhdistysten sulkeutuminen vaarantaa mm. EU-ruokajakoa. Monet työttömien ruokalat ovat sulku-uhan alla – kuten Jyväskylässä Jokikievari. Juuri nyt kannattaa jokaisesa kunnassa tarkistaa, onko jatkuvaa kriisityötä tekevien yhteisöjen kenttä kunnossa.