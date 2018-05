Yhdistysten pitää tuntea lakinsa

Jyväskylän Huhtasuolla on vireää toimintaa ja vastuullisia järjestöjä sekä toiminta näiden välillä on pääsääntöisesti avointa. Valitettavasti on myös päinvastaisia tahoja ja nimellä mainittuna Huhtasuon Asukasapu (ASA ry). Kevätkokouksessa, kun mm. päätetään hallitukselle vastuuvapaudesta edellisen vuoden toiminnasta, täytyy vastuuvapaudesta olla päättämässä ulkopuolinen puheenjohtaja. Silloin ei käy ”virkaa tekevä hallituksen puheenjohtaja”.

ASA on vuosia toiminut vastoin yhdistyslakia. Toivottavasti ASA ryhtyy jatkossa toimimaan yhdistyksiä koskevan lain mukaisesti.

Seppo Hiltunen

Jyväskylä, Huhtasuo