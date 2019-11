Yhteinen aika vanhempien kanssa on lapsen oikeus

Syksy on tuonut mukanaan vauvauutisia. Ikätoverini saavat iltatähtiä tai sisaruskatraan kuopuksia. Jokaiselle lasta odottavalle haluaisin sanoa, että nauti ja vietä mahdollisimman paljon kiireetöntä aikaa uuden ihmisen kanssa.

Lapsi syntyy maailmaan niin avuttomana, että lapsen oikeuksia ajamaan on laadittu erillinen sopimus ja lakeja. Marraskuun taittuessa jouluun kaksi tällaista sitoumusta ansaitsee erityistä huomiota.

Ensinnä Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimus täyttää 20.11. 30 vuotta. Sopimus on Geneven sopimusten ohella maailman tunnustetuin ihmisoikeussopimus: vain Yhdysvallat on sen ulkopuolella.

Sopimus tunnustaa kaikille lapsille erityiset oikeudet. Lapsella on oikeus suojeluun, ja heidät on otettava yhteiskuntaan osallistujina ja osallisina.

Yhtäkään lasta ei saa syrjiä, ja erilaiset päätökset on tehtävä lapsen edun mukaisesti. Lasten mielipiteitä on kuunneltava, ja ne on otettava huomioon.

Lapsen oikeudet perhe-elämään, koulutukseen, terveydenhuoltoon, sosiaaliturvaan ja kulttuuriin linjataan. Lasten asema on sopimuksen voimassaoloaikana merkittävästi parantunut, vaikka tehtävää vielä on.

Toinen merkittävä tapahtuma liittyy joulukuun alussa voimaan tuleviin muutoksiin lapsenhuoltolaissa.

Vuonna 1984 voimaan tullut laki sisälsi useita lapsen oikeuksia parantavia kohtia. Laki kielsi lapsen loukkaamisen ja ruumiillisen kurittamisen. Laissa säädettiin, että lapsen on saatava osakseen turvaa, ymmärrystä ja hellyyttä.

Jatkossa laki velvoittaa huoltajan vaalimaan lapselle tärkeitä ihmissuhteita. Erotilanteissa lähihuoltajan on huolehdittava siitä, että yhteys toiseen vanhempaan säilyy. Tuomioistuin voi velvoittaa tähän sakon uhalla jo tapaamisoikeudesta päättäessään. Laki turvaa siis aiempaa paremmin lapsen oikeuden hänelle merkityksellisiin ihmisiin.

Sekä lapsen oikeuksien sopimus että lapsenhuoltolaki tunnustavat vanhempien merkityksen. Heillä on oikeus päättää lähes kaikista lapsen asioista, kuten hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta ja harrastuksista.

Vanhemman on päätöksiä tehdessään kuitenkin keskusteltava asioista lapsen kanssa ja otettava huomioon myös lapsen mielipide ja toivomukset. Parhaassa tapauksessa perhe toimii kuin pieni demokratia, jossa kaikilla on äänioikeus, mutta vanhemmilla hallitusvastuu.

Usein kuulen puhuttavan, että vanhemmuus on hukassa. Vanhemmilla on kuitenkin aina ollut haasteensa. Ennen lasten kanssa joutui navigoimaan ilman neuvoja paljon vaativammissa olosuhteissa, nyt lähes hukutaan hyvästä vanhemmuudesta kertoviin ohjeisiin.

Valtaosa vanhemmista tuntee vastuunsa ja tekee parhaansa. Yhteiskunnan velvollisuus on tukea vanhempia tässä tärkeässä tehtävässä.

Lapset voivat parhaiten silloin, kun vanhemmillakin on hyvä olla. Lapsi ei tarvitse temppuratoja, huippuvalmennusta tai merkkivaatteita. Lapselle tutustuminen omaan elinympäristöön ja siinä eläviin ihmisiin luovat turvallisuutta ja arjen rikkautta. Ilo, hellyys ja kohtaaminen ovat avainsanoja onnelliseen ihmisyyteen.

Kun opetus- ja kulttuuriministeriö kysyi 90 000 koululaiselta, mitä he mieluiten tekevät, nousi perheen ja kavereiden kanssa vietetty aika ylitse muiden. Lisää yhteistä aikaa toivoivat niin ala- kuin yläkoululaiset. Myös isovanhempien ja muiden sukulaisten kanssa vietetty aika koettiin tärkeäksi.

Kun marraskuun loskat ja pimeys väsyttävät, pukekaa siis hyvällä omatunnolla villasukat jalkaan ja käpertykää kotiin lasten kanssa. Sillä sitä lapsi tarvitsee – aikuista, jolla olisi aikaa olla hänen kanssaan ja kysyä, mitä sinulle kuuluu.

Teksti liittyy Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n ja Keski-Suomen LAPE-muutosohjelman vanhemmuutta käsittelevään kirjoitussarjaan.