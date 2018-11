Yhteispäivystyksen haasteisiin etsitään yhdessä ratkaisuja

Sairaanhoitopiirien yhteispäivystykset ja niihin liittyvät ongelmat ovat nousseet otsikoihin eri puolilla maata (esimerkiksi Yle-uutiset 30.10., KSML 31.10. ja KSML Mielipide 2.11.). Ruuhkien ohella toinen valtakunnallinen, merkittävä yhteispäivystysten ongelma on se, että alueella toimivia yleislääkäreitä on entistä haastavampaa saada päivystämään.

Eri työnantajan palveluksessa olevia lääkäreitä ei voi velvoittaa työskentelemään yhteispäivystyksessä, joten ennen kaikkien lääkäreiden virkavelvollisuuteen kuuluneesta päivystystyöstä on tullut vapaaehtoista suurelle osalle yleislääkäreitä. On kaikkien etu, että alueen tuntevat, kokeneet lääkärit hoitavat väestöä myös päivystysaikana.

Yle-uutisissa käsiteltiin yhteispäivystysten ruuhkautumista ja lääkärityövoiman saatavuusongelmia. Lähetyksessä todettiin kärjistetysti, että kaupungin lääkärit eivät enää päivystä Keski-Suomen keskussairaalan päivystyksessä. Näin huono tilanne ei onneksi ole, vaan osa Jyväskylässä toimivista terveyskeskuslääkäreistä osallistuu edelleen päivystystoimintaan.

Lääkäreiden saaminen yhteispäivystyksen yleislääkärivuoroihin on kuitenkin vaikeutunut merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Yhä useammin päivystävä yleislääkäri on lääketieteen opiskelija, vastavalmistunut lääkäri tai vuokralääkäri, joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietotaitoa vaativaan päivystystyöhön eikä alueen tuntemusta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän kaupunki ovat jo pidempään etsineet yhteisiä ratkaisuja tilanteeseen.

Päivystyksen epätarkoituksenmukaisen käytön vähentämiseksi asukkaita on kehotettu soittamaan aina ensin päivystyksen puhelinneuvontaan ennen lähtöä päivystykseen, ellei kyseessä ole hätätilanne.

Jyväskylä puolestaan aloitti Kyllön terveysasemalla kiirevastaanottotoiminnan tämän vuoden maaliskuussa ja se toimii maanantaista perjantaihin klo 16-18.

Jyväskylässä on kehitetty paljon myös päiväaikaista kiirevastaanottotoimintaa ja aikoja on tällä hetkellä hyvin saatavilla kaikilla terveysasemilla. Tällä tavoin keskussairaalaan yhteispäivystyksen käyttö ei ole viime vuosina enää lisääntynyt, vaan kävijämäärä on ollut laskussa.

Useimpiin muihin päivystysyksiköihin verrattuna Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys toimii kaikesta huolimatta erittäin hyvin. Hallitsemattomat ruuhkat ovat harvinaisia, ja potilas kohtaa lääkärin yleensä nopeasti.

Haemme parhaillaan keinoja, miten saisimme jyväskyläläiset terveyskeskuslääkärit innostumaan uudelleen päivystystyöstä. Siinä tarvitaan muutoksia päivystystyön sisältöön, yhteispäivystyksen lääkäreiden keskinäiseen työnjakoon ja päivystyskorvauksiin.

Koska ongelma on maanlaajuinen, tarvitsemme myös valtakunnan tasoisia ratkaisuja. Tärkeintä olisi saada kaikki peruspalvelut toimimaan siten, että päivystyksen ei tarvitsisi toimia koko palvelujärjestelmän, vaan kriittisesti sairastuneen ihmisen turvaverkkona.

Johanna Tuukkanen

palvelujohtaja

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Anu Mutka

avoterveydenhuollon palvelujohtaja

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus