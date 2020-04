Yhteistyö edellytys onnistumiselle

Poliittisessa päätöksenteossa läpinäkyvyys on ensiarvoista. Se ei kuitenkaan voi toteutua ilman luottamusta kanssatoimijoihin ja sen mahdollistamaa avointa ja erilaisia näkemyksiä kunnioittavaa keskustelua.

Keskustelu ja luottamus luovat pohjaa tehdä huolellista asioiden valmistelua ja päätöksenteossa tarvittavaa rakentavaa sekä eteenpäin katsovaa yhteistyötä.

Keskinäisen luottamuksen lisäksi on kyse siitä, että kunnioitetaanko yhdessä sovittuja toimintatapoja ja sitoudutaanko niihin.Luotetaanko sovittuun toimintamalliin myös epäkohtien korjaamisen osalta, jos on syytä olettaa jonkun asian valmistelussa tai käsittelyssä olevan puutteita?

Jos näin ei toimita, vaarannetaan aito avoimuus ja päätöksenteon läpinäkyvyys: valmistelevaa työtä tehdään ja sitä ohjaavia keskusteluja käydään pian pienemmässä piirissä. Tämä ei palvele kenenkään etua eikä tätä kukaan halua, näin ei myöskään edistetä yhteisen edun toteutumista.

Tapahtunutta säröä lukuun ottamatta Jyväskylässä valtuustoryhmien välinen yhteistyö on kuluneella valtuustokaudella toteutunut erinomaisen hyvin. Niin luottamushenkilöiden kesken kuin myös virkamiesten kanssa yhteistyö on ollut avointa ja keskustelevaa.

Päätöksiä on ollut hyvä tehdä ja siinä työssä on ollut ilo olla mukana. Toivon, että luottamusta voidaan edelleen rakentaa ja suunnata katseet eteenpäin, se on myös pakko.

Koronatilanteen lisäksi myös meillä Jyväskylässä on haasteena kuntatalouden tulorahoituksen nopea väheneminen. Ongelmia ratkaistaessa on valtuustoryhmien välinen hyvä yhteistyö ja rakentava vuoropuhelu edellytys onnistumiselle. Meidän on yhdessä tehtävä parhaamme kaupungin ja sen tulevaisuuden eteen, se on myös velvollisuutemme jyväskyläläisiä kohtaan.