Yksioikoinen populismi

Populismi ei tarjoa todellisia vaihtoehtoja. Populistit lihottavat kannatustaan yksioikoisilla vastauksillaan monisyisiin ongelmiin. He eivät ymmärrä, ettemme elä kuplassa vaan yhteisessä maailmassa, jossa kriisien vaikutukset säteilevät laajalti niiden tapahtumapaikoista.

He tarjoavat ratkaisuja, jotka eivät poista ongelmia vaan pikemminkin pahentavat niitä. He ovat taitavia käyttämään kieltä, jota kaikki ymmärtävät, mutta puheissa ei ole tolkkua.

He ovat viemässä kehitystä taaksepäin eteenpäin menemisen sijaan vedoten siihen, että ennen kaikki oli paremmin.

He toistavat mantrojaan perustellen niitä puhkikuluneilla esimerkeillään. He ovat isänmaallisia, mutta eivät ymmärrä miten sitä tulisi vaalia. He väittävät valtamediaa puolueelliseksi eivätkä luota asiantuntijoihin vaan elävät vaihtoehtoisessa todellisuudessa, jossa pyhä yksinkertaisuus korvaa moniulotteisen ajattelun.