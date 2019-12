Yksityistiet ovat maaseudun elinehto

Laukaan kunnanvaltuustoon kokouksessa 2.12. oli pienoista ”parran pärinää” yksityistieavustuksista. Siitä provosoituneena keräilin tietoja asiasta.

Laukaassa on avustettavia yksityisteitä 360 km. Asukkaita näissä tienvarsipaliskunnissa on n. 6 000. Tiekuntia on 160 kappaletta, mukana myös yhden tiekunnan ylläpitämä lossi.

Kunnan jakama 160 000 euron avustus tekee n. 450 euroa / km. Voi kysyä mitä sillä saa?

Otan esimerkin eräästä tutusta tiekunnasta: tien pituus on 4,25 km, osakkaita 70, avustus vajaat 2 000 euroa, mikä on noin viidesosa kokonaiskuluista.

Kun tien ylläpitokulut ovat yli 10 000 euroa, osakkaat maksavat noin 9 000 euroa vuosikuluista.

Tuosta voi karkeasti laskea, että Laukaan yksityisteiden osakkaat panevat omaa rahaa lähes miljoona euroa teiden ylläpitoon vuodessa.

Otetaan vertailuksi kunnan taajamien katuverkko: Pituuutta on reilut 100 km. Talousarviokirjan kohdassa ”yhdyskuntatekniset palvelut” on varattu n. 1,8 milj. euroa, josta käytetään arviolta 1,5 milj. euroa katujen ylläpitoon.

Investoinneissa liikennealueisiin on varattu n. 1,8 milj. euroa, josta 625 000 euroa vanhan katuverkon kunnostukseen. Niinpä kunta panee olemassaolevan katuverkon kunnossapitoon yhteensä noin n. 2,1 miljoonaa euroa.

Siis yksityistiet 360 km, miljoona euroa. Kunnan kadut 100 km, reilut 2 miljoonaa.

Yksityistiet ovat asukkailleen elintärkeitä. Niillä kulkevat asukkaiden asiointiliikenteen lisäksi mm. koulukuljetukset, kotipalvelu, puutavara ja maatilojen sekä muiden tienvarsiyritysten kuljetukset. Tiet ovat myös vapaasti kaiken kansan käytettävissä.

Valuusto päätti äskettäin lisäpanostuksesta ns. seutulippuun. Se on ensi vuonna 650 000 euroa. Valitettavasti seutulipusta ei ole näissä tienvarsipaliskunnissa asuville juurikaan hyötyä, koska ko. liikennettä ei näillä teillä ole.

Kuntastrategiassa mainitaan maaseutumaisuus. Sitähän nämä yksityisteiden maisemat ovat. Lisäksi kohdassa ”hyvinvointi” lausutaan näin ”kehitämme viihtyisän monipuolisen asumisen olosuhteita”. Siellä on myös kohta ”luonto ja elämykset”. Monelle merkittävälle luontokohteellemme päässy tapahtuu yksityisteiden kautta. Voikin kysyä, olisiko tieavustusen alentaminen ollut strategian hengen mukaista.

Valtuusto korotti marraskuun kokouksessaan kiinteistöveroa. Kiinteistövero tuli aikoinaan korvaamaan katumaksun, asuntotulon veron ja manttaalimaksun. Näin katumaksu ulotettiin tavallaan myös haja-asutusalueen kiinteistöihin. Väitän, että kiinteistöverona yksityisteiden osakkailta saadaan korotuksen tuomaa verotulon lisäystä monin verroin enemmän kuin tuo lautakunnan ehdottama alennus olisi ollut.