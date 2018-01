Yle, nyt herätys!

Ikääntyneet ihmiset on monilla elämän alueilla syrjäytetty uudella hienolla teknologialla. Monet palvelut on siirretty satojentuhansien vanhusten, pienillä tuloilla elävien tai muuten tietotekniikan kehityksestä ulkona olevien ulottumattomiin. Niinpä he ovat täysin eriarvoisessa asemassa muihin nähden. Ehkä räikein esimerkki ovat pankkipalvelut.

Yleltä olisi odottanut jotain muuta, mutta sama on linja sielläkin. Veroillaan televisio-ohjelmia kustantavia ikäihmisiäkin kehotetaan kymmeniä kertoja päivässä hankkimaan lisätietoa asioista netistä.

Pitkään näytetyt 30–40-lukujen mustavalkoelokuvat ovat usein niin tummasävyisiä ja huonosti äänitettyjä, että niitä on vaikea seurata. Olettamus kaiketi on, että niitä katsovat vanhukset, joilta puuttuu huumorintajun lisäksi kaikenlainen käsitys menneitten vuosikymmenten tapahtumista.

Suuri osa eläkeläisistä on kuitenkin sen ikäisiä, että näiden elokuvien rautalangasta väännetty huumori ja yksinkertaistettu maailma on täysin vierasta. Eläkeläisissä on varmaankin suuri joukko niitäkin, joilla on mahdollisuus katsoa televisiota päivisin.

Yle Areenalta tulee tuoreempiakin elokuvia, mutta vaatimuksena niiden katsomiseen on tietenkin tietokone ja suurikokoinen näyttö. Eli olohuoneeseen, missä olosuhteet nojatuoleineen, valaistuksineen jne. olisivat kohdallaan elokuvien katseluun, pitäisi tuoda tietokoneet ym. Niitä ei vain kaikilla ole eikä pitäisi olla velvollisuuttakaan niiden hankkimiseen.

Tehokkaat laitteet ovat kalliita ja nopeat yhteydet maksavat. Lisäksi syrjäseuduilla ja ruuhka-aikoina elokuvia ei voi katsoakaan netin kautta.

Televisiosta tulee päivittäin täyteohjelmia, joita tuskin kukaan katsoo, ja uusintoja kerta toisensa jälkeen. Seuraako siellä Ylessä kukaan näiden ohjelmien katsojalukuja? 60-luvulta eteenpäin löytyy satoja elokuvia ja sarjoja, mitkä varmasti kiinnostaisivat. Esimerkkeinä tv-sarjoista ehkä hieman eri ikäryhmille: Metsolat, Kuusniemi-sarja jne.

Herätys Yle: Ainakin osa Areenan ohjelmista näkyviin myös televisiossa! Olen ottanut asian tiimoilta yhteyttä muutamaan kansanedustajaan ja Yleen. Kohtelias vastaus avustajalta tai tietokoneelta. Eli ei voisi vähempää kiinnostaa.

Antti Mäkinen

Keuruu