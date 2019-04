Yleislääkärien lisäys vähensi kuolleisuutta

Köyhyys lisää syöpiä, sydän- ja verisuonisairauksia sekä masennusta. Näin se lisää inhimillistä kärsimystä ja kansanterveysongelmiin liittyviä kustannuksia.

Hoitona voisivat olla koulutus ja etenkin työikäisillä sosiaaliturvan uudistus, jolla taattaisiin kaikille sellainen perusturva, jolla kansalainen selviäisi jokapäiväisistä menoistaan.

Eläkeikäiset eivät ehkä ehdi odottaa sotu-uudistusta, ja heidän kohdallaan pitäisi toteuttaa kansaneläkkeen ja pienten työeläikkeiden tasokorotus, kuten useimmat puolueet ovat vaaliohjelmissaan esittäneet.

Lisäksi olisi vähintäänkin kohtuullista puuttua eläkkeiden taitetun indeksin aiheuttamaan ”korkoa korolle”-periaatteella tapahtuvaan eläkkeiden ostovoiman alentumiseen.

Ongelmiin on useimmiten monia ratkaisuja, ja niin on köyhyyteen liittyvään kuolleisuuteenkin. Tuore Standfordin yliopiston tutkijoiden selvitys (Basu S. et al, Jama intern med 2018) nimittäin osoittaa, että hyvä perusterveydenhuollon lääkärimäärä vähentää väestön kuolleisuutta.

Laajassa väestöselvityksessä kymmenen yleislääkärin lisäys 100 000 asukasta kohden pidensi elinajan odotetta 52 päivää ja vähensi kuolleisuutta 0,9–1,4 prosenttia.

Sama panostus erikoissairaanhoitoon tuotti teoreettisesti ainoastaan 19 päivän lisäyksen elinaikaan, joten luulisi tämänkin vakuuttavan kaikkia, että nyt kannattaisi tehdä sote-uudistus, jossa panostetaan perusterveydenhuoltoon.

Lisäksi uudistus kannattaisi aloittaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistämisellä.

