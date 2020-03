Ylpeästi huhtasuolainen

Kangasvuoren päiväkotikoululla oli 4.3. ”Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa” -tilaisuus, johon osallistui runsas määrä kaupungin päättäjiä ja virkamiehiä sekä alueen asukkaita. Keskusteltiin monipuolisesti aluetta koskevista asioista. Yhdeksi keskustelun pääaiheeksi nousi ihmetys siitä, miksi Huhtasuota edelleen niin paljon mollataan. Sitä harrastanevat pääosin ne, jotka eivät tunne aluetta.

Keskisuomalainenkin on vuosikymmeniä syyllistynyt kertomaan Huhtasuolta pääasiassa negatiivisia asioita. Viimeisin on noin kuukauden takaa. Lehdessä oli koko sivun juttu, jonka pääotsikko isolla oli ”Tämähän on kohta kuin Pupuhuhta”. Toimittaja oli lainannut tuon lauseen eräältä lohikoskelaiselta uutisoitaessa Lohikoskella tapahtunutta rikosta. Mitään aluetta ei tulisi osoittaa sormella, koska me kaikki tiedämme, että joka paikassa sattuu ja tapahtuu niin hyvää kuin pahaa.

Huhtasuo koostuu viidestä pääalueesta; Kangasvuori, Pupuhuhta, Kangaslampi, Varikko ja Kaakkolampi. Perheemme on asunut alueella kolmessa eri paikassa yhteensä yli 40 vuotta ja kaikissa eri asumismuodoissa. Siten meillä mielestämme on hyvä näkemys Huhtasuosta. Olemme viihtyneet Huhtasuolla erinomaisesti. Mieleenkään ei ole vielä tullut, että muuttaisimme täältä pois. Tuo ajatus aina vain vahvistuu muualla käydessämme.

Huhtasuolla on hyvin monimuotoista asutusta ja jatkuvasti rakennetaan uutta. Väestöpohjassakin on sopivasti kirjavuutta. Maahanmuuttajien kanssa toimimalla on hyvä mahdollisuus kansainvälistyvässä maailmassa oppia tuntemaan eri kansallisuuksia ja kulttuureita. Lapset oppivat suvaitsevaisuutta, kun he jo pienestä pitäen toimivat yhdessä maahanmuuttajalasten kanssa.

Huhtasuon palvelutarjonta lienee paras koko kaupungissa. Alueella on mm. terveysasema, neuvola, hammashoitola, kirjasto, apteekki, kaksi lähikauppaa sekä uudet, upeat koulut ja päiväkodit. Seppälän ja Seppälänkankaan tarjoamat palvelut ovat useimmalle huhtasuolaiselle kävelymatkan päässä. Myös julkinen liikenne toimii erinomaisesti.

Alueella on mm. nuorisotalo Perttula, kirjasto, Kylätoimisto ja Nevakadun Hyvinvointikeskus, joissa eri-ikäiset voivat kokoontua ja harrastaa monenlaista. Lisäksi eri puolilla aluetta taloyhtiöissä ym. on erilaista asukastoimintaa.

Alueen liikuntamahdollisuudet ovat erinomaiset ja luonto vertaansa vailla. Alueella on iso liikuntapuisto, useita leikkipuistoja, koirapuisto, parkour-puisto ja frisbeegolf-rata. Alueella on neljä lampea; Kangaslampi, Kaakkolampi, Vääräjärvi sekä Vuorilampi, jotka vetävät liikkumaan ja viihtymään. Kaakkolammella voi harrastaa myös avantouintia.

Lähimetsät ovat huhtasuolaisten henkireikä. Ne tarjoavat ihmisille luontoelämyksiä ja mm. mahdollisuuden marjastaa ja sienestää.

Vuorilammen rannalla, luontopolun varrella oleva laavu on erittäin suosittu paikka, jossa voi rauhoittua nuotion äärellä ja kuulla välillä yhteislauluakin. Valaistut lenkkipolut/ladut vetävät runsaasti liikkujia Huhtasuon ulkopuoleltakin.

Edellä on kerrottu asioista, joita me huhtasuolaiset mm. alueellamme arvostamme. Onkohan missään muualla Jyväskylän alueella tai lähiympäristön taajamissa yhtä paljon tarjontaa?

Toki Huhtasuolla on omat ongelmansa, jotka ovat varmasti hyvin pitkälti samoja kuin muuallakin. Yksi on terveyskeskuksen resurssipula ja pitkät jonotusajat lääkäriin. Alueen ja sen ympäristön liikennemäärät kasvavat koko ajan lisäten liikenneturvallisuusriskejä ja aiheuttaen paikoin liikenteen ruuhkautumista. Liikennettä lisäävät erityisesti Seppälän palvelut, jotka vetävät asiakkaita muualta kaupungista ja maakunnasta.

Toivottavasti tämä kirjoitukseni avasi sitä, millainen paikka Huhtasuo on. Me huhtasuolaiset toivomme, että alueellemme annetaan se arvo, mikä sille kuuluu, ja että alueen asiaton mollaaminen lopetetaan.