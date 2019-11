Ymmärtääkö Honkonen tahallaan väärin?

Petri Honkonen vastasi (KSML 20.11.) kirjoitukseeni (KSML 13.11.) otsikolla ”Outoa ja tahallista väärinymmärrystä”.

Kerro Petri Honkonen, mitä olen ymmärtänyt ”tahallisesti väärin”? Kerroin, että maahanmuuton tukeminen kohdemaissa on perusteltua, jos ensin hoidetaan meidän suomalaisten perusasiat kuntoon ja sitten autetaan muita, jos siihen on varaa, muttei velaksi. Kyseenalaistin myös sen, että miten on mahdollista, että maahanmuuttajille löydetään päivässä 5 000 majoituspaikkaa ”täysihoidolla” tai kehitysapuun laitetaan kohtuuttomasti rahaa tietämättä sen todellisesta kohdentamisesta tai lisäarvosta, mutta suomalaisille, kodittomille, vähäosaisille ja vanhuksille sitä tukea tai ”täyshoitoa” ei ole saatavilla.

Selvityksiä te kyllä teette selvityksien perään, mutta se ei paljon auta tässä hetkessä sitä koditonta Mattia sillan alla tai köyhää Virtasen perhettä, kenellä ei ole aina ruokaa pöydässä, tai sairasta Maijaa joka ei saa riittävää hoitoa kotona tai hoitolaitoksessa. Nyt tarvitaan konkreettisia tekoja meidän suomalaisten perushyvinvoinnin turvaamiseksi.

Pientuloisten ja työeläkeläisten verotuksen keventäminen on hienoa asia, mutta milloin se konkretisoituu? Pelkillä lupauksilla ja puheilla asiat eivät miksikään muutu.

Arvostelin valtion pohjatonta velanottoa, mutta et kommentoinut sitä sanallakaan, vaikka kansainvälinen valuuttarahasto IMF:kin on tuoreessa raportissaan huolissaan Suomen velanotosta ja liian positiivisista tulevaisuudenodotuksista.

Kerro, kansanedustaja Honkonen, onko mielestäsi oikein, että erityisavustajien ja valtiosihteereiden lisääminen toi 5 miljoonan euron lisäyksen valtion menoihin ja puoluetukia nostettiin 20 %. Miten nämä ovat mielestäsi auttamassa sitä suomalaista, kenen perusturva on uhattuna?

Onko mielestäsi oikein, että 5 000 maahanmuuttajalle löytyy ”täysihoito” päivässä, muttei kodittomalle suomalaiselle?

Olen vain tavallinen suomalainen veronmaksaja, mutta en hyväksy eduskunnalta meidän suomalaisten aliarvioimista ja tyhjänpäiväisiä lupauksia ilman tekoja.