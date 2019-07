Ystävien merkitys

Ystävyys ja luotettavuus edellyttävät molemmat, että ihminen on kiinnostunut myös toisen menestyksestä ja turvallisuudesta. Mutta kahdesta ensin mainitusta luotettavuus on kaiken yhteistyön perusta.

Tänä maailmassa tapahtuvan globalisaation, digitalisaation ja verkostoitumisen aikana, jolloin vielä yhteinen arvopohjamme on murenemassa, ystävät ovat tulleet meille entistä arvokkaammiksi. Hyvä ystävä on kuin vakuutus.

Elämme aikaa, jolloin suuri osa ihmisistä elää eri syistä yksin ja yksinäisyys voi suorastaan tappaa, niin kuin Helsinki-missio on todennut. Yksinäinen tuntee itsensä usein hyljätyksi. Aikamme vuorovaikutussuhteita ei enää leimaa hyvä ja kohtelias käytös vaan paremminkin vihapuhe.

Kun 1920-luvulla jenkkitoimittaja kysyi New Yorkin satamassa ranskalaiselta kenraali Fochilta: ”Eikö tuo teidän vanhan maailman kohteliaisuutenne ole pelkkää ilmaa?” Foch vastasi: ”Totta kai se on pelkkää ilmaa, mutta niin on auton renkaissakin ja ajatelkaa, miten miellyttäväksi se tekee ajamisen.”

Amerikkalainen kirjailija Hemingway on sanonut, että meidän täytyy tottua siihen, ettei elämämme tärkeimmissä risteyksissä ole tienviittoja. On onni, jos meillä silloin on rinnallamme hyvä ystävä.

Rakkaus voi syntyä hetkessä, mutta ystävyys ei. Siksi samanhenkisesti ajatteleva ystävä on meille enemmän kuin kullanarvoinen. Onnellinen on hän, jolla on sellainen aviopuoliso, joka on sekä rakas että ystävä.

Kun tarvitsemme ystävän tukea, meistä tuntuu, että matka kaukanakin asuvan ystävän luokse on lyhyt. Intialainen sananlasku sanoo, että jos ystävyys säilyy, silloin täytyy toisen osapuolen olla kärsivällinen. Kumpi osapuoli on kärsivällinen sinun ystävyyssuhteissasi?

Onnellisuus pitää meidät iloisena, mutta vasta koettelemukset tekevät meistä vahvan ja suru inhimillisen. Ystävien avulla voimme kyetä rakentamaan itsellemme sellaisen tulevaisuuden, jollaiseen emme edes kuvitelleet pystyvämme.

Japanilainen Fukayahu-haiku ilmaisee ystävän merkityksen meille tyhjentävästi: Miten mieletön/ voi olla ihmissydän-/ että silloinkin,/ kun olemme yhdessä/ on ikävä sinua!

Pertti Peltola

Jämsä