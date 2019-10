Zelezny on yleisurheilijoiden ykkönen

Kun miesten keihäänheitosta haetaan kaikkien aikojen ykköstä, ei kyseeseen voi tulla kukaan muu kuin ”Ostravan tykki” eli tshekkilegenda Jan Zelezny. Parhaimmillaan tämän ihmelingon kilpailusuoritukset olivat kuin villieläimen rajuja purkauksia, sulavaa kuin sokeri sekä suorastaan hypnoottisen täydellistä koko kehon työstämistä.

Ritariksi aateloitu brittiylpeys Steve Backley totesi osuvasti erään kilpailun jälkeen: ”Heitin 88 metriä eli todella hyvin, mutta silti jäin mykistyneenä ihailemaan Zeleznyn 95-metrisiä ja yritin oppia edes jotain hänen raivoisasta vetovaiheestaan.”

Ihmettelivät niitä kiskaisuja muutkin, eikä ihme: 19 vuotta maailman huipulla ja ensimmäinen maailmanennätys jo 21-vuotiaana. Kolme olympiakultaa ja pienellä säkällä niitä voisi olla viisi, kolme MM-kultaa sekä viisi muuta arvokisamitalia, joista EM-pronssi 2006 tuli 40-vuotiaana.

23 vuotta sitten heitetty maailmanennätys 98,48 on kiskottu aivan tavallisella teräsvälineellä, nykyheittäjillä olisi vaikeuksia saada sellaisella 90 metriä edes täydellisellä onnistumisella.

Zeleznyn kymmenen parhaan heiton keskiarvo on 94,47 kaikki kilpailuheitot mukaan laskien ja 100 parhaan 90,71. Lisäksi hän sinkosi kerran samassa kisassa tulokset 95,66, 95,34 ja vielä 93,42.

Hän on myös ainut heittäjä DDR:n Detlev Mitchelin ohella kaikki keihäsmallit mukaan lukien, joka on viskonut viidesti yli 90 metriä samassa kisassa! Kaikkien aikojen pisin arvokisaheitto 92,80 on myös Zeleznyn nimissä.

Zeleznyn suuruudesta kertoo sekin, että kun hän loukkasi pahasti olkapäänsä vuonna 1997 ja piti heittotaukoa noin kaksi vuotta sekä joutui muuttamaan osittain heittonsa loppuvaihetta, hän vielä palasi yli 90 metrin kaariin ja voitti olympiakultaa sekä kaikkien aikojen kovatasoisimman MM-finaalin.

Yhden kaikkien aikojen urheilijamme Tero Pitkämäen ihaileman Zeleznyn suoritus perustui kovaan, loppua kohti kiihtyvään vauhtiin, lihaksien koordinaatioon sekä oikea-aikaisuuteen. Yksinkertaista paperilla mutta äärimmäisen vaikea toteuttaa käytännössä.

Keihään taaksevienti tapahtui alakautta, jotta hänen oli helpompi saada parempi kierto sekä rentous vartaloon ristiaskeleiden aikana. Korostetun kierron tarkoituksena oli vetovaiheen piteneminen.

Zeleznyn valmentaja Jan Pospisil painotti aina, että Zeleznyn tekniikka ei ole nuoren heittäjän, koska se vaatii erittäin vahvan ja valmiin urheilijan.

Tukijalan käyttö oli tshekkitykin ylivoimaisimpia ominaisuuksia. Kaikki lähti urheilijan lyhyestä ja nopeasta vetoaskeleesta. Törmäys tukea vasten tapahtui tämän takia äkisti sekä brutaalin voimakkaasti.

Nämä kaikki osa-alueet yhdistettynä kimmoisiin jalkoihin sekä virtaviivaiseen, omia rakenteellisia hyvyyksiä palvelevaan, pitkiä sarjoja sisältävään voimaharjoitteluun sekä tietenkin silmiä hivelevään tekniikkaan olivat avain lähes luonnottoman kovaan maailmanennätykseen.

Zeleznyn ominaisuuksista kertovat mm. 85-kiloisena tehty 120 kilon lähes raakana tehty tempaus, 60 metriä lentävällä lähdöllä aikaan 6,80 ja naisten keihäällä kiskaistu 115 metriä!

Tshekkiläisen urheilijan valtavasta voimantuotosta kertoo jossain kisassa huonoissa olosuhteissa kiskaistu todella matala 90-metrinen, jossa perä laahasi alussa pahasti. Kilpakumppani, saksalaisjätti Raymond Hecht piti tätä suoritusta lähes järkyttävän lujana, kovimpana mitä hän oli koskaan keihäässä nähnyt.

Aina kiistellään siitä, kuka on kaikkien aikojen yleisurheilija. Yleensä kunnian saa joku juoksija tai hyppääjä.

Väitän, että Jan Zeleznyn uran pituus, hämmästyttävät saavutukset ja varsinkin lähes lyömättömät tulokset lajissa, jossa kroppa joutuu jopa luonnottoman lujille, ovat myös tuon kunnioitetun tittelin arvoisia!