Oikaisu: Jalkakäytävä onkin jalankulku- ja pyörätie – lumikasat kaupungin vastuulla

Toisin kuin Keskisuomalainen uutisoi maanantaina (9.4.), Jyväskylän Aatoksenkadulla lumikasojen tukkima katuosuus ei olekaan jalkakäytävä, vaan yhdistetty jalankulku- ja pyörätie.

Näin ollen sen hoitovastuu on kiinteistön sijaan kaupungilla.

– Virhe (aurauksessa) on siis tapahtunut kaupungin organisaatiossa ja lumikasat on käyty kohteesta poistamassa, vastaava katumestari, vs. katupäällikkö Jukka Piispanen totesi tiistaina.