Oikaisu Jyväskylän hotellien varaustilannetta käsitelleeseen juttuun

Scandic Jyväskylä Station -hotelli on Suomen ensimmäinen Joutsenmerkin saanut hotelli. Se sai merkin vuonna 1999. Nykyisin 26 Scandicin Suomessa operoimaa hotellia on Joutsenmerkittyjä. Keskisuomalaisessa kerrottiin 18.5. virheellisesti, että Jyväskylä Station on Suomen ainoa Joutsenmerkin saanut hotelli.