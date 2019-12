Oikaisu Uutissuomalaisen juttuun "Lapsiasiavaltuutettu moittii Suomea hidastelusta lasten palautuksissa al-Holista - "Prosessi on ollut tuskaisen hidas"

Uutissuomalaisen jutussa "Lapsiasiavaltuutettu moittii Suomea hidastelusta lasten palautuksissa al-Holista - "Prosessi on ollut tuskaisen hidas" oli virhe leirillä olevien naisten ja lasten lukumäärissä. Al-Holin leirillä on noin 40 suomalaista, joista naisia on yksitoista ja lapsia noin kolmekymmentä. Jutussa naisten ja lasten lukumäärä oli päinvastoin.