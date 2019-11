Oikaisu juttuun Kangasniemen kyläkoulujen lakkauttamisesta

Kangasniemen kyläkoulujen lakkauttamista koskevassa uutisessa oli väärää tietoa oppilasmääristä. Otto Mannisen koulussa on nyt nyt 21 oppilasta, ja ensi vuonna oppilaita on 19. Äkryn koulussa oppilaita on 19 ja ensi vuonna määrä vähenee 16:een. Pitkän ajan ennusteessa vuoteen 2025 mennessä oppilasmäärä putoaa Otto Mannisen koulussa kahdeksaan ja Äkryssä 11:een.