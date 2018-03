4H edistänyt nuorten yrittäjyyttä jo 90 vuotta

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun valtakunnallinen 4H-toiminta käynnistyi Suomessa. Työelämä- ja yrittäjyyskasvatus on alusta alkaen ollut keskeinen osa järjestön työtä. Juhlavuonna 4H toteuttaa valtakunnallisen kesäduunikampanjan sekä käynnistää alakouluikäisille Safkasankarit-yrityskerhon.

Paikallisten 4H-yhdistysten kautta työllistyy vuosittain yli 7 000 nuorta. Osa nuorista yrittäjistä työllistää itsensä lisäksi muitakin. Tästä hyvä esimerkki on 16-vuotiaana yrittäjyyden aloittanut jyväskyläläinen Linda Siekkinen, jonka Juhla- ja kotiapu Siekkinen palkittiin äskettäin vuoden 4H-yrityksenä 18–28-vuotiaiden sarjassa. Yrityksellä on niin paljon asiakkaita, että kuusi muutakin nuorta on työllistynyt sen kautta.

4H-järjestössä on huomattu, että yhä useampi nuori haluaa kokeilla yrittäjänä toimimista. Vaikka yrittäjyydestä ei tulisi ammattia, yritteliäästä asenteesta on hyötyä kaikessa työelämässä.