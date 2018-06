55 tapettua toimittajaa ja sananvapaus

Sananvapaus on Suomessa itsestäänselvyys ja toimittajien mahdollisuudet työhönsä erinomaiset. Ihmisten luottamus sanomalehtien ja televisiouutisten tietojen oikeellisuuteen on maailman korkeinta tasoa.

Maailmalla tilanne on toinen. Sanomalehdenkustantajien (WAN-IFRA) maailmankongressi pidettiin vuosi sitten kesäkuussa Etelä-Afrikan Durbanissa. Tämän vuoden kongressi on tällä hetkellä menossa Portugalin Estorilisissä. Kahden kongressin välissä maailmassa on tapettu 55 toimittajaa. Heitä on ammuttu kaduille, räjäytetty autoihinsa ja surmattu koteihinsa.

Viime vuosina eniten toimittajia on tapettu Meksikossa, Syyriassa, Irakissa, Filippiineillä ja Afganistanissa.

Sananvapauden tila on muutenkin huolestuttava. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump käy kampanjaa maan sanomalehdistöä ja tv-uutiskanavia vastaan. Hän syyttää roisisti niitä valemedioiksi. Trumpin toiminta heikentää medioiden yleistä uskottavuutta ja luo jakolinjaa eri tavalla ajattelevien ihmisten välille.

Suurten liberaalien sanomalehtien, kuten New York Timesin ja Washington Postin, levikit ovat nousseet Trumpin kaudella. Lehtien tilaaminen on jopa ilmaisu siitä, että vastustaa Trumpia.

Valitettavasti amerikkalainen media on jakautumassa. Toisaalla on liberaali media ja toisaalla konservatiivinen media. Eroa ei enää ole vain niiden maailmankuvassa vaan myös niiden faktoissa. Tämä on vaarallinen kehityskulku, jos samoja faktojakaan ei tunnusteta. Silloin maailmankuvien erosta tulee muureja ihmisten välille, kun maailmankuvien pitäisi käydä keskustelua keskenään.

Sanomalehtien uutismediakongressi antoi tänä vuonna Sananvapauden kultaisen kynän filippiiniläiselle Maria Ressalle. Hän on perustanut verkkouutispalvelu Rapplerin ja päätoimittaa sitä. Se tekee tutkivaa journalismia ja pyrkii myös kriittiseen journalismiin. Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte on käynyt sotaa huumeita vastaan. Siinä sodassa on ilman oikeudenkäyntejä ja tutkintaa tapettu 4 000 ihmistä ja 16 000 on kuollut tutkinnan aikana.

Palkittu Ressa pyrkii myös murskaamaan Facebookin käyttäjien harhatietoja. Filippiineillä 97 prosenttia ihmisistä käyttää Facebookia ja väärä tieto on yleistä.