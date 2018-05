Aborttiäänestys piirtää politiikan rajoja Irlannissa

Irlannissa järjestetään tänään kansanäänestys abortista. Maan nykyinen perustuslaki antaa naiselle ja sikiölle samat oikeudet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että irlantilainen nainen tai tyttö ei saa aborttia, vaikka hän olisi raiskauksen tai insestin uhri.

Suomalaiseen oikeustajuun tämä ei istu. Raiskauksessa naiselta on jo väkivalloin viety oikeus päättää omasta kehostaan. Abortin kiellolla tuo oikeus viedään toistamiseen. Kiellon irlantilaisten kannattajien mielestä sikiö on viaton kysymyksessä alullepanemisensa tavasta.

Irlannissa raskauden voi keskeyttää vain, jos naisen henki on vaarassa. Käytännössä sekään ei ole taattua, kun abortista voi saada jopa 14 vuotta vankeutta. Syksyllä 2012 äiti kuoli Irlannissa keskenmenoon, kun lääkärit eivät tohtineet asettaa hänen henkeään sikiön edelle. Tuhannet irlantilaisnaiset matkustavatkin vuosittain Britanniaan tekemään abortin.

Jos liberalisoinnin kannattajien ”kyllä”-leiri voittaa, hallitus saa esittää uutta, avoimempaa aborttilainsäädäntöä. Kyllä-kampanja on johtanut mielipidemittauksissa, mutta äänestyksen alla erot ovat kaventuneet, eikä esimerkiksi maaseudun ja kaupunkien välillä ole selkeää eroa. Kyllä-leirin mukaan maaseudulla ymmärretään, että Irlannissa lehmälläkin on paremmat oikeudet kuin naisella: lehmän poikiminen pitää tarvittaessa estää, mutta Irlannin naisilla sikiön vakavat epämuodostumat eivät käy perusteeksi abortille.

Irlannin vaikutusvaltainen katolinen kirkko ei tällä kertaa kampanjoi aktiivisesti abortin sallimista vastaan. Monen hartaan katolisen mielestä oikeus sallia naiselle päätösvalta omasta kehostaan on uskonnonvakaumuksen alueelle vaarallisesti tunkeutuva poliittinen kannanotto. Mutta yhtä lailla kyseisen oikeuden kieltäminen on aivan vastaava poliittinen kannanotto. Politiikka kytkeytyy henkilökohtaisen alueeseen kysymyksessä siitä, kenellä lopulta on oikeus tehdä naisen elämää, kehoa ja terveyttä koskevia päätöksiä.

Suomessa näissä asioissa on luotettu naisten omaan arvostelukykyyn enemmän kuin Irlannissa. Abortti on aina äärimmäinen, raateleva päätös. Ei sellaista kukaan tee huvikseen.