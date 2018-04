Aktiivimalli voi tuoda työvoimaa alkutuotantoon

Maa- ja metsätaloustuottajain etujärjestö MTK aloittaa työvoiman välittämisen. Verkossa toimiva palvelu etsii kausityöntekijöitä maa- ja metsätalousyrittäjien tarpeisiin.

MTK:n avaus on kiinnostava, sillä Suomessa ei ole totuttu siihen, että etujärjestöt osallistuvat työvoiman välittämiseen. Maa- ja metsätalousyrittäjien kohdalla työvoiman saamisessa on kuitenkin haasteita, joilla uudenlaisen palvelun tarvetta voi perustella. Alan yritykset ovat pääosin pieniä, tarjolla oleva työ on suurelta osin tilapäistä tai kausiluontoista, eikä maa- ja metsätaloustöiden vetovoima ole tänä päivänä erityisen suuri. Ulkomainen työvoima ja opiskelijat ovat monin paikoin helpottaneet tilannetta mutta eivät ratkaisseet koko ongelmaa.

Työnvälityspalvelun perustamisella lienee yhteys myös vuoden vaihteessa voimaan tulleeseen työttömyysturvan aktiivimalliin, joka patistaa työttömiä hankkimaan lyhyitäkin työsuhteita. Aktiivimalli lisää potentiaalisen tilapäistyövoiman tarjontaa, sillä yhdeksi tavaksi täyttää mallin ehdot on asetettu vähintään 18 työtunnin tekeminen kolmessa kuukaudessa.

Maa- ja metsätaloustöihin erikoistuneella työnvälityspalvelulla on hyviä mahdollisuuksia menestyä. Maa- ja metsätaloudessa työtehtävien kirjo on laaja, ja siihen kuuluu myös töitä, jotka eivät edellytä koulutusta tai vankkaa kokemusta. Useat työt ovat myös pilkottavissa siten, että 18 työtunnin tekijäkin voi olla työnantajalle aidosti avuksi. Aktiivimallin edellyttämiä tilapäistöitä etsivien työttömien ja työvoimaa kaipaavien työnantajien edut on maa- ja metsätaloudessa helpompi sovittaa yhteen kuin monilla muilla aloilla.

Aktiivimallin keskeneräisyyden ja lyhyen käyttökokemuksen vuoksi on kuitenkin liian varhaista ennakoida, kuinka hyvin työvoiman välittämisessä onnistutaan. On myös syytä muistaa, että maa- ja metsätalouden rooli työllisyyden parantamistoimissa rajoittuu lähinnä aktiivimallin edellyttämien tilapäistöiden tarjoamiseen. Alalla työskentelevien määrä on laskenut vuosikymmenet, joten työttömien pysyvään siirtymiseen palkkatyöhön ja työmarkkinoille ala ei tarjoa laajamittaista ratkaisua.