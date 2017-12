Ambulanssi apuun liian hitaasti KYS:n alueella

Ambulanssin potilaan luo saapumisen tavoiteajoissa on jopa yli kymmenen minuutin erot eri yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden (erva-alue) välillä. Jos ihmisen sydän pysähtyy esimerkiksi Oulun tai Helsingin keskustassa, ambulanssin tavoite paikalle saapumiseen on pääsääntöisesti 9–10 minuuttia. Sen sijaan Kuopion tai Jyväskylän ytimessä tavoiteaika on 1–2 minuuttia hitaampi (KSML 22.12.).

Suurten kaupunkien ulkopuolella erva-alueiden väliset erot ovat vielä suuremmat. Uudellamaalla ambulanssi saapuu nopeimmin, mikä ei ole ihme. Hämmästyttävää on se, että jopa harvaan asutun Oulun erva-alueella ambulanssi tavoittaa potilaan nopeammin kuin Keski-Suomeakin palvelevan Kuopion yliopistosairaalan eli KYS-ervan alueella. Ääritilanteessa, kuten sydänpysähdyksessä, jokainen minuutti lisää riskiä menehtyä.

Harvaan asuttujen ja taajamien väliset erot saapumisajoissa voi ymmärtää; erva-alueiden välillä ei eroja pitäisi olla.