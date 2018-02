Arkkipiispan valinta tasaisissa tunnelmissa

Arkkipiispa Kari Mäkisen seuraajan valinnan ensimmäinen kierros ei tuottanut yllätyksiä. Eniten ääniä sai Espoon piispa Tapio Luoma, 56. Porvoon piispa Björn Vikström, 54, tuli myös valituksi toiselle kierrokselle, vaikka saikin ehkä hieman ennakkoarvioita vähemmän ääniä. Luoma keräsi 259 ääntä ja Vikström 179 ääntä.

Jo etukäteen oli selvää, että arkkipiispan vaali on todennäköisesti kahden kauppa. Ehkä yllätystä odoteltiin vaalin ainoalta naisehdokkaalta Heli Inkiseltä, 60. Hänen äänimääränsä (97) jäi kuitenkin yllättävän paljon kärkinimistä. Konservatiivien ehdokas Ville Auvinen, 52, sai 89 ääntä.

SDP:n kansanedustajan, ex-piispa Ilkka Kantolan 58 äänen kannatus osoittaa, että kirkossa piispuus halutaan pitää erillään poliittisesta toiminnasta. Kirkon perinteessä suorasta puoluepoliittisesta toiminnasta on pyritty pysymään erossa. Kantolan, 60, kannatus vahvisti, että tämä ajattelu on vahvaa kirkossa. Kantolan kannatusta vei varmasti myös vanha avioerokohu, jonka takia hän aikanaan erosi Turun piispan tehtävästä.

Vaalin toinen kierros on kolmen viikon kuluttua eli 1. maaliskuuta. Sitä ennen ehdokkaat kohtaavat toisensa Turun tuomiokirkossa 16. helmikuuta järjestettävässä vaalipaneelissa.

Luoma on kirkon keskitien kulkija ja kansankirkon kannattaja. Hän oli 2002–2012 Seinäjoen kirkkoherra ja sitä ennen pappina Peräseinäjoella ja Ilmajoella. Luomaa pidetään värittömänä sillanrakentajana. Hän on kompromissihaluinen. Luoma saanee erityisesti konservatiivien ja keskilinjan edustajien ääniä. Luoma on sanonut, että jos kirkko linjaa samaa sukupuolta olevien vihkimisen, hän toteuttaa kirkon linjaa. Samaa sukupuolta olevien vihkimisen ei pitäisi olla papeille pakollista.

Vikström on astetta liberaalimpi, mutta hän saavuttaa hyväksyntää myös konservatiivisemmissa piireissä. Vikström on tunnettua piispasukua. Hänen isänsä John Vikström oli arkkipiispa vuosina 1982–1998. Vikström on ajattelijana oman tiensä kulkija. Hän on hetkittäin ollut kriittinen kansankirkkoajatukselle.

Luoman ja Vikströmin kisa arkkipiispan tehtävästä ei tule repimään kirkkoa. Kumpikin saavuttanee kirkon piirissä laajan hyväksynnän.