Asumistukia tulisi nyt leikata vuosittain

Asumistuesta on tullut liian yleinen tuki. 15 prosenttia suomalaisista saa asumisen kustannuksiin apua asumistuesta. Tämä 850 000 suomalaisen joukko ei ole missään mielessä enää pieni ryhmä. Asumistuki on yleisintä suurissa kaupungeissa.

Kela maksoi vuonna 2018 asumistukia 2,1 miljardia euroa. Viime vuosikymmenen alussa tukeen kului 1,2 miljardia euroa.

Nykyisin asumistuen saajista moni on työssäkäyvä. Vuonna 2018 35 prosenttia asumistuen saajista oli työssä. Vielä 2014 tuensaajista 23 prosenttia oli töissä. Asumistuesta on siis tullut pienituloisten tulojen täydentäjä.

Näin on käynyt, koska laajalle levinnyt asumistuki on hiljalleen valunut vuokriin. Pienten asuntojen vuokrat määrittyvät asumistuen maksimiin.

Suomeen on viimeisen viiden vuoden aikana rakennettu paljon uusia asuntoja. Niistä suuri osa on yksiöitä. Näihin uusiin yksiöihin on tullut vuokralaiseksi opiskelijoita, pienituloisia ja työttömiä. Vuokran, tai suuren osan siitä, maksaa asumistuki.

Käytännössä asumistuki siirtyy tällä mekanismilla sijoittajille. On tietenkin hyvä, että asumistuen ansiosta markkinoille tulee vuokra-asuntoja. Yhteiskunnan ja veronmaksajien kannalta on kuitenkin oleellista miettiä, onko asumistuki nyt liian suuri ja johtaako se vain vuokrien perusteettoman korkeaan tasoon.

Pitkän päälle ei ole tervettä, että uusia asuinalueita ja kerrostaloja rakennetaan pitkälti asumistuen ylläpitämille vuokramarkkinoille. Periaatteessa uusien asuntojen vuokraajien pitäisi olla itse maksukykyisiä. Asumistuen saajien pitäisi tämän logiikan perusteella keskittyä vuokriltaan edullisempaan asuntokantaan.

Asumistuen kasvua pitäisi rajoittaa. Ja kääntää tukimenot laskuun. Nyt kun maahan on syntynyt paljon vuokra-asuntoja ja jopa suurissa kaupungeissa alkaa olla vuokra-asunnoista ylitarjontaa, asumistukeen on aika puuttua. Sitä voisi leikata pitkäjänteisesti vuosittain esimerkiksi seuraavan 5–10 vuoden ajan.

Asuntolainojen verovähennysoikeutta on leikattu pitkäjänteisellä ohjelmalla. Se on onnistunut matalien korkojen takia hyvin. Nyt kun vuokra-asunto- ja työllisyystilanne on kohtuullinen, samaan kannattaisi lähteä asumistuissa.