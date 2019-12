Autoteollisuus käy läpi suurta murrosta

Autoteollisuudessa ovat menossa suurten muutosten vuodet. Henkilöauto on edustanut toisen maailmansodan jälkeen vaurastuneessa Euroopassa ja Yhdysvalloissa yksilönvapautta ja liikkumisen vapautta. Autot ovat olleet myös yhteiskunnan rakentamisessa tärkeässä roolissa. Lähes kaikki liikkuminen on perustunut autoihin, teihin ja katuihin.

Autoteollisuus on maailman suurimpia teollisia toimialoja. Saksan vahva taloudellinen asema on perustunut sen voimakkaaseen autoteollisuuteen. Myös Yhdysvalloissa autoteollisuus on ollut suuri työllistäjä ja merkittävä vaikuttaja. Japanin talouskasvussa, samoin kuin sittemmin Etelä-Korean talousihmeessä, autoteollisuus on ollut tärkeässä osassa.

Nyt autoteollisuus on kuitenkin suuren murroksen edessä. Teollisuudenalalla on muutokseen valmistauduttu viime vuosina kahdella tavalla. Tehtaita ja kustannuksia on yritetty vähentää, jotta varoja jäisi entistä enemmän tuotekehitykseen. Sen lisäksi on nähty suuria yhdistymisiä.

Tuorein yritysten yhdistyminen on viime viikolla varmistunut ranskalaisen Peugeot-Citroen-Opelin yhdistyminen italialais-amerikkalaisen Fiat-Chryslerin kanssa. Uudesta yhtiöstä tulee maailman neljänneksi suurin autoyhtiö. Se kilpailee nyt entistä voimakkaammin muiden suuryhtiöiden eli Volkswagenin (mm. VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche), Toyotan (Lexus), Hyundai-Kian ja Renault-Nissanin kanssa.

Autoilu on hiljalleen joutumassa hieman pienenevään rooliin maailmassa, kun entistä suurempi osa suurten kaupunkien ihmisistä ei enää hanki ajokorttia tai osta autoa. Julkinen liikenne korvaa suurkaupungeissa autoja.

Ilmastonmuutos luo paineita vähentää autoilun CO2-päästöjä. Sen takia bensiini- ja dieselmoottorien rinnalle tuodaan nyt voimakkaasti sähköä. Sähköautojen vyöry Suomen ja länsimaiden markkinoille on alkanut toden teolla, ja seuraavan viiden vuoden aikana sähköautot yleistyvät kaikkialla. Silti ennustetaan, että kymmenen vuoden päästä vielä yli 60 prosenttia uusista myydyistä autoista on bensa- ja dieselautoja.

Henkilöauto on yhteiskuntien elintason nousun mitta. Auto on tuonut ihmisille vapauden liikkua omaan tahtiinsa. Tämä tarve säilynee myös tulevaisuudessa.