Baijerin johto vastaa Saksan populisteille omalla populismilla

Baijeri on pinta-alaltaan Saksan suurin ja asukasluvultaan toiseksi suurin osavaltio. Niinpä Baijerin vapaavaltion ja sen pääministerin, kristillissosiaalista unionia (CSU) edustavan Markus Söderin ratkaisut heijastuvat koko Saksaan.

Söder vihjailee turvapaikanhakijoiden käännyttämisestä suoraan rajalta. Hänen johdollaan hyväksyttyä, poliisin valtaoikeuksia lisäävää Baijerin uutta poliisilakia pidetään Saksan kovaotteisimpana sitten vuoden 1945. Kesäkuun alusta alkaen kaikissa virastoissa pitää olla risti osoittamassa Baijerin kristillistä kulttuuriperintöä.

CSU on Baijerin valtapuolue, joka viime syksyn liittopäivävaaleissa menetti kannatuksestaan lähes kymmenen prosenttiyksikköä. Ensi syksynä Baijerin osavaltiovaaleissa Söderin CSU ei enää halua hävitä lisää oikeistopopulistiselle Vaihtoehto Saksalle -puolueelle (AfD).

Virastojen ristit ovat CSU:n populistinen vastaus AfD:n populistien haasteeseen. Saksan katolisen kirkon kardinaali, arkkipiispa Reinhard Marx paheksuu kristinuskon symbolin käyttöä politiikan välineenä. Poikkeuksellista se ei toki ole populistisessa politiikanteossa – Unkarin pääministeri Viktor Orban on julistautunut koko kristillisen Euroopan arvojen puolustajaksi.

Monien baijerilaisten mielestä Söderin ristipäätös ei edusta yhteisiä baijerilaisia arvoja. Enemmistön valtaan perustuva ajattelu on joka tapauksessa kaukana Euroopan unionin moniarvoisen yhteiskunnan ihanteista. Populistit unohtavat tietoisesti esimerkiksi sen, että islam on osa eurooppalaisuutta. Nykyisen Espanjan alueella se vaikutti vuosisatoja ja Balkanilla edelleenkin. EU:n väestöstä arviolta 20 miljoonaa on muslimeja.

Populistit ovat kääntäneet EU:n perusasetelmia: kun ylikansallista päätöksentekoa ennen pidettiin osana rajat ylittävien ongelmien ratkaisua, eurokriitikot pitävät integraatiota osana ongelmaa.

Populistien usein historiaton romantismi pyrkii väliin äänekkäästikin haurastuttamaan erityisesti eurooppalaista poliittista keskustaa, jolle EU:n yhtenäisyys on perustunut. Viime viikolla julkaistu eurobarometri antaa kuitenkin ymmärtää, että populistien huuto on ollut kovempaa kuin suosio: unioni on suositumpi kuin koskaan.