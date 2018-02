Digikasvu muuttaa maailmaa toisenlaiseksi

Taloussuhdanne on Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Suomessa vahva. Viime vuoden viimeisen neljänneksen tulosjulkistukset tuottivat pääasiassa hyviä tuloksia. Silti kasvun katto lähestyy jo monella perinteisellä toimialalla, sillä kapasiteetti on täyskäytössä. Vain investointien kautta löytyy lisäkasvua. Tämä on tilanne myös Suomessa.

Suomalainen teollisuus on investointivetoista. Konepajateollisuuden kysyntä kasvaa, kun asiakaskunta investoi. Juuri nyt maailmalla investointien pitäisi kasvaa. Toisaalta suurin kasvu tulee nyt monissa maissa digitaalisuudesta.

Amerikkalaiset teknojätit ovat olleet viime vuosien voittajia markkinataloudessa. Apple teki loppuvuonna kovan tuloksen. Google kasvoi vahvasti, vaikka tulos jäi odotuksista. Facebookin käyttöaika väheni, mutta rahallisesti yhtiö menestyi. Amazon kasvoi kovasti. Teknoyhtiöiden vuosikasvut ovat olleet 20–50 prosentin luokkaa eli hurjia. Ne todella muuttavat nyt maailmaa.