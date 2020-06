EU puuttui Ylen venyttämään julkiseen palveluun

Euroopan unioniin komissio puuttui Yleisradion toimintaan Suomessa. Yleisradio on venyttänyt julkisen palvelun rooliaan omin luvin verkon tekstimuotoisiin sisältöihin. Sen on mahdollistanut Yleisradiosta annetussa laissa oleva julkisen palvelun määrittelyn epätarkkuus.

Komissio vaati Suomea täsmentämään Yleisradion julkisen toiminnan määrittelyä ja rajaamaan tekstimuotoisen uutissisällön tekemistä. Syynä tähän on se, että Yleisradio on valtionyhtiö ja se toimii veronmaksajien rahoilla. Tänä vuonna Suomen valtio käyttää Yleisradion toimintaan 532 miljoonaa euroa. EU:n ajattelussa tämä on valtiontukea, jolla voi olla vaikutuksia media-alan markkinoiden toimintaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö joutuikin komission vaatimuksesta tarttumaan yleisradiolakiin. Ministeriö julkisti tiistaina muutosesityksen lain 7 pykälään. Se rajaa selvästi Yleisradion mahdollisuutta tehdä tekstimuotoisia uutisia. Lain tausta-aineistoissa todetaan, että Yleisradion verkkolehti on mahdollisesti ja todennäköisesti vähentänyt kaupallisen median saamia tilaus- ja mainostuloja. Näin se on heikentänyt kaupallisen median kykyä tehdä hyviä sisältöjä ja kaventanut myös moniarvoisuutta. EU:lle Yleisradion roolista kanteli Medialiitto.

EU:n komissio on jo aikaisemmin puuttunut muun muassa Saksan ja Belgian yleisradioyhtiöiden toimintaan. Näissä maissa yleisradioyhtiö ei enää teekään sanomalehdenkaltaisia juttusisältöjä verkkoon. Myös muissa Pohjoismaissa yleisradioyhtiöt ovat keskittyneet liikkuvaan kuvaan ja ääneen. Niiden verkkosisältö on ollut pääasiassa kuvaan ja ääneen liittyvää.

Yleisradion roolin rajaaminen on perusteltua. Julkisen toiminnan pitää olla selvästi määriteltyä. Näin kaupalliset markkinat ja julkinen palvelu sopivat kumpikin yhteiskuntaan. Jos julkinen palvelu syrjäyttää kaupalliset palvelut, se kaventaa yhteiskunnan moniarvoisuutta ja johtaa valtiovetoiseen yhteiskuntaan. Yleisradio on aina viime kädessä eduskunnan vallan alainen ja poliitikkojen vaikutuspiirissä.

Vapaassa demokratiassa pitää olla myös valtiosta ja julkisista toimijoista riippumatonta mediaa. EU on tässä asiassa ollut oikealla asialla.