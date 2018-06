EU:n maahanmuutto- politiikka voi tiukentua

Tiukempi maahanmuuttopolitiikka on myötätuulessa EU-maissa. Italian tuore populistihallitus on alkanut vaikeuttaa maahantulijoiden sisäänpääsyä, ja heinäkuun alussa EU:n puheenjohtajana aloittava Itävalta on aktivoitunut jo ennen puheenjohtajuutensa alkua esittämällä turvapaikanhakijoiden käännytysleirejä ja Euroopan rajavalvontavirasto Frontexin vahvistamista.

Avainasemassa politiikan kiristymisessä ovat keskustaoikeistolaiset konservatiivipuolueet. Itävallan maahanmuuttokriittisen linjanmuutoksen taustalla on hallitsevan ÖVP-puolueen nykyinen johtaja Sebastian Kurz, ja myös Saksassa kristillisdemokraattinen valtapuolue on nostanut hallitukseen tiukemman linjan kannattajia.

EU:n näytöt yhteisistä toimista pakolais- ja siirtolaiskriisin ratkaisemiseksi ovat vaatimattomat. Tehokkaampien keinojen löytäminen lienee yksi Itävallan puheenjohtajakauden pääteemoista. Niiden täytyisi samaan aikaan kuitenkin olla myös inhimillisiä.