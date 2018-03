Egyptin vaaleista tulee presidentin näytelmä

Egyptin maanantaina käynnistyneistä kolmipäivistä presidentinvaaleista tulee perin kunniaton näytelmä, jossa pääosaa esittää jatkokaudelle valittava presidentti Abdel Fattah al-Sisi.

Sisi on sotilaskaappauksella valtaan noussut entinen armeijan komentaja ja puolustusministeri, joka ei siedä arvostelua. Hänen ainoa vastaehdokkaansa tulee puolueesta, joka tukee istuvaa presidenttiä. Vaaliväittelyjä ei järjestetty ”kunnioituksesta presidenttiä kohtaan”.

Kaikki tuo kertoo, kuinka ahtaalle kansalaisyhteiskunta Egyptissä on ajettu. Poliittisia vankeja on kymmeniätuhansia ja opposition kuritus pahempaa kuin ennen Arabikevättä. Siinain niemimaa on yhä levottomampi, ja maanrakoon painetut islamistit radikalisoituvat. Kova komento karkottaa turistit, ja talousahdingossaan maa käy läpi Maailmanpankin talouskuuria. Noissa oloissa vaihtoehdoton äänestys ei liiemmin innosta Egyptin noin 60 miljoonaa äänioikeutettua, ja se on ongelma vallanpitäjille.