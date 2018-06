Eläkeläisjärjestöjen työ tuo säästöä kunnille

Suomen suurin eläkeläisjärjestö, Eläkeliitto, kokoontuu tänään Jyväskylän Paviljonkiin kaksipäiväiseen liittokokoukseen. Liitolle valitaan uusi puheenjohtaja väistyvän Eeva Kuuskosken tilalle.

Eläkeliiton 401 jäsenyhdistyksessä ja 20 piirissä on tarjolla monipuolista toimintaa ikäihmisille. Liiton 130 000 jäsenestä liki 12 000 osallistui viime vuonna aktiivisesti vapaaehtoistoimintaan. Aktiivisuus näkyy myös Jyväskylän Paviljongissa, jonne Eläkeliiton Metsätyö-haaste on koonnut puista, kivistä ja eläimistä yhteisöllisen taideteoksen. Kirkkopuistoon on lisäksi noussut keskisuomalaisten oma taidepuu.

Eläkeliiton ja muiden eläkeläisjärjestöjen tekemä vapaaehtoistyö tuo arvokasta virkistystä ja tukea ikäihmisten arkeen. Tämä aktiivisuuden voimavara unohtuu usein julkisessa keskustelussa. Eläkeläiset säästävät merkittävästi kuntien varoja omalla vapaaehtoistyöllään. Tätä työtä kuntien kannattaa tukea esimerkiksi tiloja tarjoamalla.