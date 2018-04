Esitykseen nuorten pätkätöistä sisältyy riskejä

Hallituksen viimeviikkoisen budjettiriihen huomionarvoisimpiin päätöksiin kuuluu uusi linjaus alle 30-vuotiaiden määräaikaisista työsuhteista. Työnantaja saisi jatkossa palkata alle 30-vuotiaan määräaikaiseen työsuhteeseen ilman että määräaikaisuutta tarvitsisi perustella, jos työntekijä on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään kolme kuukautta.

Hallituksen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä. Tavoite on tietenkin oikea, ja uudenlaisten työllistämiskeinojen kohdistaminen juuri nuoriin on perusteltua. Työllisyyden yleisestä kasvusta ja nuorisotyöttömyyden viime kuukausina tapahtuneesta laskusta huolimatta Suomessa on työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimman työllisyyskatsauksen mukaan yli 50 000 työtöntä alle 30-vuotiasta. Työelämään kiinni pääseminen olisi nuorille aikuisille erityisen tärkeää paitsi toimeentulon ja yleisen hyvinvoinnin myös myöhemmän työuran kannalta.

Työsuhteen solmimisen ehtoihin vain yhden ikäryhmän osalta tehtävä poikkeus on silti epätavallinen toimenpide. Hallituksen esitys onkin kohdannut poliittisen kritiikin lisäksi myös juridiikkaan perustuvaa epäilyä.

Ehdotukseen sisältyy myös riskejä. Työmarkkinat eivät saisi jakautua alle 30-vuotiaiden ja muiden markkinoihin, eikä alle 30-vuotiaita saisi roikottaa määräaikaisissa työsuhteissa vain siksi, että laki antaa siihen mahdollisuuden. Alle kolmikymppisten tulevaisuudennäkymät työmarkkinoilla ovat jo pitkään olleet epävarmoja, ja vaikka esitys helpottaisikin pääsyä töihin, nuorten aikuisten huolia tulevasta toimeentulosta se ei välttämättä paranna.

Myöskään hallituksen esityksen ajoitus ei ollut paras mahdollinen. Nuorten työllisyys on vihdoin kohentunut, viime kuukausina nopeastikin. Nuorten aikuisten taloudelliset haasteet ja epävarmat tulevaisuudennäkymät sitä vastoin ovat nousseet entistä vahvemmin esille, kun keskustelu on kääntynyt syntyneiden määrän jyrkkään laskuun.

Esitys on joka tapauksessa rohkea ja helpottanee monen nuoren työllistymistä. Sen mahdollisia kielteisiä vaikutuksia on kuitenkin seurattava tarkoin. Jos alle 30-vuotiaiden asema entisestään heikkenee, tilanteeseen on puututtava epäröimättä.