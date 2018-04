Euroopan lintukato pitää ottaa vakavasti

Linnut ovat olleet ikiaikaisia viestintuojia ja vertauskuvia esimerkiksi suomalaisessa kevään kansanperinteessä ja Raamatun kertomuksissa.Vahvan symbolisen latauksen linnut saivat Rachel Carsonin kirjassa Äänetön kevät vuodelta 1962. Kirja kiinnitti huomion ympäristömyrkkyjen kulkeutumiseen ravintoketjussa; siitä seuraisi paljon muutakin kuin lintujen laulun hiljeneminen. Amerikkalaisbiologin kirjaa pidetään kansainvälisen ympäristöliikkeen yhtenä lähtölaukauksena.

Myös nyt linnut ovat tärkeitä viestittäjiä. Pensaskertut, peltosirkut ja kiurut ovat vähentyneet Ranskassa ainakin kolmanneksella. Niittykirvisistä on kadonnut jopa 70 prosenttia. Vuosi sitten raportoitiin Saksan rajuista lintukadoista.

Suomessa ympäristökeskus Syke kertoi kolme vuotta sitten, että maamme peltolintukannasta yli kolmannes on huvennut 1970-luvun lopun jälkeen. Erityisesti ovat vähentyneet hyönteisiä syövät pitkien muuttomatkojen linnut.

Tutkijat arvelevat Keski-Euroopan lintukadon syyksi hyönteismyrkkyjä. Ne eivät tapa lintuja mutta tuhoavat niiden ravinnon.

Suomessa hyönteisten määrää ei juuri ole tutkittu. Perhosten esiintymismääriä ovat voineet vähentää myös huonot kesät.

Suomella on poikkeuslupa käsitellä öljykasvien siemeniä torjunta-aineilla, joiden käytön Euroopan unioni on kieltänyt mehiläisiä houkuttelevilla viljelmillä kuten rypsi- ja rapsipelloilla. Suomen muuttolintujen suurimmat vaaranpaikat ovat silti todennäköisesti maamme rajojen ulkopuolella, talvehtimisalueilla ja muuttoreiteillä.

Maatalousmaan käyttö on etelämpänä Euroopassa paljon tehokkaampaa kuin Suomessa. Suomessa maatalousmaisema on monipuolisempi: vesistöjä on paljon, peltoalat ovat pienempiä ja peltojen lähistöllä on usein metsää tai muuta viljelemätöntä ympäristöä. Kaikki tämä tarjoaa suojapaikkoja hyönteisille ja sitä kautta linnuille.

Silti mikään ei muuta suurta kuvaa Euroopan lintukadon yleisistä syistä, jotka ilmastonmuutos niputtaa: suurteollisuus, viljelymenetelmien ja maatalouden muutokset, rakentaminen, kaupungistuminen, metsätalous ja metsäluonnon yksipuolistuminen... Lintujen elämään vaikuttaa miltei mikä tahansa muutos, joka syntyy ihmisen toiminnasta.