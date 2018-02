Euroopan mestaruus on huima saavutus

JYP kaatoi raastavassa ottelussa tiistai-iltana ruotsalaisen huippuseura Växjön sen kotikentällä ja nousi seurajoukkueiden Euroopan mestariksi. CHL:n (Champions Hockey League) voitto on yleensä mennyt Ruotsiin. Nyt vastassa ollut Växjö on naapurimaamme viime vuosien yksi vahvimmista joukkueista ja nousijoista. Erityisesti kotihallissaan se on ollut vahva.

Keskisuomalainen, Keski-Suomi ja keskisuomalaiset ihmiset onnittelevat JYPiä! Olemme kaikki hyvin ylpeitä seuran ja joukkueen saavutuksesta. CHL:n arvostus nousee hiljalleen, ja se pyrkii NHL:n sekä KHL:n ohella merkittäväksi kansainväliseksi jääkiekkoliigaksi.

JYP on voittanut CHL:n edeltäjän eli European Trophyn vuonna 2013. JYP on ainoa suomalaisseura, joka on voittanut European Trophyn tai CHL:n mestaruuden. Kahtena edellisenä vuonna CHL:n voitti ruotsalainen Frölunda. Seurajoukkueiden Euroopan mestaruutta kannattaa arvostaa. Mestaruus kertoo JYPin vahvasta seurakulttuurista ja keskisuomalaisen jääkiekon pitkäjänteisestä työstä. Jääkiekko on nykyisin seuratasolla vahvaa monissa Euroopan maissa Ruotsista Tshekkiin ja Sveitsistä vaikkapa Itävaltaan.

Eurooppalainen jääkiekko tarvitsee oman kansainvälisen liigansa. Venäjän intresseistä syntynyt KHL on nyt Euroopan vahvin kiekkoliiga, mutta siitä tuskin koskaan tulee yleiseurooppalaista kiekkoliigaa.

KHL on Vladimir Putinin ja Venäjän ulkopolitiikan jatke. Läntiset seurat eivät siihen mieluusti mukaan lähde. Suomalainen Jokerit on poikkeus ja Venäjälle tärkeä näyteikkuna länsimaihin.

CHL on läntisen Euroopan vastaus KHL:n haasteeseen. Kansalliset kiekkoliigat eivät vielä arvosta kylliksi CHL:ää. Se näkyi JYPille rakennetussa otteluohjelmassakin. Tiistaisen CHL:n loppuottelun alle JYPille oli lykätty aivan älytön otteluruuhka SM-liigaan. JYP tekikin oikein ja marssitti HIFKiä vastaan Helsinkiin juniori- ja mestispelaajien joukkueen. Saipa Helsingin melko täysi jäähalli ja koko liigan johto nähdä, että Jyväskylässä arvostetaan CHL:ää.

JYP pelasi Växjössa hienon pelin. Voittotulos 2–0 ei jätä jossiteltavaa, vaikka se puolustusvoitto olikin. Onnea JYP, Jukka Seppänen, Marko Virtanen, kaikki pelaajat ja koko seuraorganisaatio!