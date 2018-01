Hävittäjävalinta toistaa keskustelun suunnasta

Kun Suomi valitsi neuvostoliittolaisten MiGien ja ruotsalaisten Drakenien seuraajaksi amerikkalaisen Hornetin, tehtiin merkittävä linjakääntö maamme länsisuuntautuneisuudessa. 25 vuotta sitten tarjolla oli hävittäjäkoneita jokseenkin samoista maista kuin nyt. Vain venäläinen vaihtoehto puuttuu. Varsinaiselle valintakierrokselle se ei päässyt myöskään neljännesvuosisata sitten.

Loppusuoralla keskusteltiin amerikkalaisen (F-18 Hornet ja F-16) ja ruotsalaisen (JAS) vaihtoehdon välillä. Pohjimmiltaan oli kyse suuntautumisen syvyydestä Yhdysvaltoihin. Amerikkalaiskoneiden kannattajat halusivat rakentaa puolustusta amerikkalaisstandardein. Ruotsalaiskoneiden kannattajat taas ajattelivat pohjoismaista yhteistyötä ja riippumattomampaa asetelmaa.

Hornet tuli valituksi ja kone on täyttänyt Suomen tarpeen. Myös puolustuksen rakentaminen Nato-yhteensopivaksi on mennyt pitkälle viime vuosikymmeninä. Silti Suomen turvallisuusratkaisu on pysynyt entisellään eli itsenäisenä puolustuksena sotilasliittojen ulkopuolella. Turvallisuutta on haettu EU:n pöydistä. Myös yhteistyö Ruotsin suuntaan on aina välillä ollut aktivoitunut.

Nyt tarjolla on viisi konetta. Kaksi niistä on amerikkalaisia (F-35 ja F-18 Super Hornet). Yksi on ruotsalainen (JAS 39 Gripen E), yksi ranskalainen (Dassault Rafale) ja yksi yhteiseurooppalainen (Eurofighter Typhoon). Kaikista irtoaa ilmavoimien tarvitsema suorituskyky, mutta ratkaisuina ne poikkeavat kovasti toisistaan. Paljolti kyse on siitä, miten kokonaisuus vastaa Suomen tarpeita vuodesta 2025 lähtien.

Hävittäjän elinkaaren pitäisi olla 30 vuotta. Niinpä ilmapuolustuksen ja sodankäynnin kehityksen arviointi on pääosassa valinnassa. Ilmavoimat saa melko varmasti poliitikoilta luvan valita parhaan koneen Suomen tarpeisiin. Keskustelussa nousee nytkin esille myös maamme turvallisuuspolitiikan suuntautuminen. Pohjoismaisella yhteistyöllä on kannattajansa, samoin eurooppalaisella. Yhdysvaltoihin suuntautumisessa taas joudutaan arvioimaan, voiko Donald Trumpin presidenttiys pysyvämmin kääntää suurvaltaa sisäänpäin ja eristäytymispolitiikan suuntaan.

Tarjouspyynnöt Hornetien seuraajista lähtevät keväällä ja valinta tehdään vuonna 2021. Poliittinen keskustelu hävittäjäratkaisun ympärillä kiihtyy.