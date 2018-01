Hallituksen työllisyystavoite voi jopa toteutua

Suomen talouden kasvuvauhti näyttää jatkuvan rivakkana. Tämä on heijastunut suoraan työllisyysasteen kehitykseen. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli joulukuussa 70,7 prosenttia. Työllisiä oli joulukuussa 48 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Juha Sipilä (kesk.) on itse nostanut yhdeksi hallituksensa onnistumisen keskeiseksi mittariksi työllisyysasteen nousun 72 prosenttiin. Kun työllisyysluvut ovat nyt kehittyneet erityisen positiivisesti jo kolmatta kuukautta peräkkäin, monet johtavat ekonomistit ovat alkaneet vakavasti uskoa pääministerin julistaman työllisyystavoitteen toteutumiseen tällä hallituskaudella.

Esimerkiksi Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan kolmas kuukausi vahvisti, että selkeä käänne työmarkkinoilla on tapahtunut. Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi eilen, että hallituksen tavoittelema 72 prosentin työllisyysaste voi toteutua.

Tilastokeskus julkaisi tuoreet työllisyysluvut eilen. Positiivisia yleisarvioita ei himmennä edes se tosiasia, että joulukuussa työttömyys pomppasi edellisvuotta korkeammaksi. Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli joulukuussa 227 000, mikä oli 20 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 7,9 prosenttia.

Työttömyysasteen nousun taustalta löytyy työvoiman huomattava 2,6 prosentin kasvu. Tämä kertoo siitä, että suomalaisten usko työnhakemisen mielekkyyteen on palannut. Kun julkisuudessa on yhä enemmän uutisia myös työvoimapulasta, työn hakeminenkin alkaa kiinnostaa entistä useampia. On aiempaa vankempaa toivoa siitä, että työn hakemiseen käytetty aika voi oikeasti tuottaa toivottua tulosta.

Vuodenajalle tyypillinen työttömyyden nousu näkyi myös Keski-Suomessa ja erityisesti Jyväskylässä. Kun vielä marraskuussa Jyväskylässä saatiin iloita suurimpien kaupunkien työttömyysvertailun sijasta viisi, nyt Pori ja Turku ajoivat edelle. Samaan aikaan erityisesti ict-yrityksissä on pulaa osaavasta työvoimasta. Työvoiman kohtaanto-ongelmaan pitäisi pikaisesti etsiä tehokkaita ratkaisuja.