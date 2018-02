Hallitus hyötyy työllisyyden parantumisesta

Työllisyysaste nousi tammikuussa jo 70,9 prosenttiin, mutta työttömien määrä laski vuodessa vain 4 000 ihmisellä. Työttömänä oli tammikuussa 238 000 ihmistä. Työttömien määrän lasku oli hidasta, mutta se ei ole niin huono uutinen kuin voisi luulla. Moni työmarkkinoilta poistunut palasi nyt töihin, ja työllisyysaste nousee nopsasti.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyydestä voi toteutua jo ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja. Talouden noususuhdanne on ollut viimeisen vuoden ajan suotuisa.

Talouden nousukausi ei ole hallituksen ansiota, mutta Sipilän hallitus on kyllä kiitettävästi toimillaan pystynyt hyödyntämään maailmantalouden nousua. Kilpailukykysopimus ja vuosia jatkuneet matalat palkankorotukset ovat tuoneet vientiteollisuudelle ja elinkeinoelämälle kilpailukykyä. Myös yhteisöveron alennus on osaltaan kirittänyt kasvua. Julkisen talouden saneeraukset ovat vähentäneet valtion menoja.

Hallitus kiihdytti kasvua myös verohelpotuksilla. Tämä keino oli oikea taantuman aikana, mutta nyt kun Suomi elää noususuhdanteen huippuvaihetta, pitäisi mieluummin tasapainottaa valtiontaloutta. Valtio velkaantuu tänäkin vuonna. Näin ei pitäisi olla suhdannehuipussa.

Kun työllisyys paranee ja kulutuskysyntä nousee, maltilliset veronkorotukset olisivat mahdollisia. Keräämällä veroja valtio voisi katkaista velkaantumisen. Toinen vaihtoehto on leikata nyt suhdannehuipussa julkisia palveluja. Tasapainottamalla taloutta valtio voisi varautua seuraavaan taantumaan ja silloin tarvittavaan elvytykseen.

Koko maan työttömyysprosentti on nyt 10,9. Keski-Suomessa työttömyys on 13,3 prosenttia, mikä on maamme kolmanneksi korkein työttömyysluku. Suurempaa työttömyys on Pohjois-Karjalassa (15,3 %) ja Kaakkois-Suomessa (13,7 %).

Jyväskylän työttömyysprosentti on 13,6. Espoo (8,5 %) ja Vantaa (9,8 %) ovat suurista kaupungeista parhaita. Pahinta työttömyys on Lahdessa (15,4 %), Tampereella (14,0 %) ja Oulussa (13,7 %).

Keski-Suomen työttömien määrä laski 3 651 ihmisellä vuodessa. Maakunnassa on nyt 16 969 työtöntä työnhakijaa. Avoimia työpaikkoja oli Keski-Suomessa avoinna merkittävästi enemmän kuin vuosi sitten.