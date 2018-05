Hengenvaarallista vankia ei pidä päästää vapauteen

Valtaosa suomalaisista pitäisi erityisen vaaralliset vangit telkien takana senkin jälkeen, kun heidän tuomionsa päättyy. Tätä mieltä on 85 prosenttia Uutissuomalaisen USU-gallupin vastaajista (KSML 30.5.).

Esimerkiksi Saksassa tuomari voi päättää, että vaaralliseksi arvioitu henkilö pysyy vankilassa tuomion päättymisen jälkeenkin. Suomessa tuomittu vapautuu rangaistuksen jälkeen suoraan siviiliin.

Useita henkilöitä surmanneen ns. sarjakuristaja Michael Penttilän tapaus osoittaa lainsäädännön toimimattomuuden. Penttilä on jälleen epäiltynä murhasta. Tällainen rikollisuus on oikeusvaltiossa pystyttävä torjumaan; ihmishenki on korvaamaton.

Vuoden alusta Suomessa on ollut käytössä yhdistelmärangaistus: vaaralliseksi todetut ja koko tuomionsa vankilassa istuvat määrätään tuomion jälkeen vuodeksi pantavalvontaan. Samalla heitä kuntoutetaan yhteiskuntaan. Parhaimmillaan tämä voi ehkäistä uusintarikollisuutta.