Herrakerhoista naisverkostoihin

Herrakerhojen loiste on yhteiskunnassa hiipunut jo kauan sitten. Nuo kerhot ovat nyt usein paheksuttuja miessukupuolen sulkeutumispaikkoja, joiden avaamista naisille on perustellusti vaadittu vuosia. Moni herrakerho onkin sääntöjään muuttanut. Helsingin pörssiklubin sukupuolirajauksesta on käyty kiivasta keskustelua. Moni mies ja nainen boikotoi nykyisin vain miehille suunnattuja kerhoja.

Samaan aikaan syntyy naisverkostoja, jotka kertovat tavoitteekseen esimerkiksi naisten keskinäisen auttamisen työurilla. Naisverkostoja on nykyisin yhä enemmän ja osa naisista kokee niille tarvetta. Näiden sukupuolisesti jaottuneiden verkostojen on toiminnassaan oltava tarkkana siitä, että niistä ei tule sukupuolisesti epätasa-arvoistavia sisäpiirejä.

Tasa-arvo on suomalaisen yhteiskunnan vahva perusarvo. Tasa-arvoa tulee vaalia kaikilla rintamilla palkkauksesta koulutukseen sekä yhteiskunnallisiin velvollisuuksiin ja rooleihin.