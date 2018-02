Hevoset auttavat ihmisiä ystävystymään

Menet vain reippaasti mukaan. Näin saattaa ajattelematon aikuinen kehottaa lasta tai nuorta, joka on jäänyt kaveripiirien ulkopuolelle. Mukaan meneminen on helpommin sanottu kuin tehty, jos keinot ja taidot kavereiden kanssa olemiseen ovat hieman hakusassa. Aikuisten kielellä kyse on vuorovaikutustaidoista.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Järvi-Suomen piiri on käynnistänyt yhden tavan helpottaa ystävystymisen ja tutustumisen taitoja niille nuorille, jotka ovat kokeneet asian hankalaksi. MLL on aloittanut Teijan tallilla Petäjävedellä heppakaveritoiminnan, joka laajenee nyt myös muualle. Yhteistyössä ovat mukana myös keskeiset hevosjärjestöt. (KSML 21.2.)

Aikuisen heppakaverin kanssa lapsi touhuaa tallilla, hoitaa hevosia ja tapaa muita ikäisiään. Porukalla puuhastelu ja eläimen hoitaminen kasvattavat lapsen ja nuoren itsetuntoa ja -varmuutta. Hevonen toimii hyvänä siltana kaveruussuhteiden luomisessa.