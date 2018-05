Hippos eteni yllättävän hyvässä hengessä

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-iltana seesteisissä tunnelmissa Hippoksen uudelleenrakentamisen. Hippos2020-hanke on maamme merkittävin urheilupaikkahanke. Se modernisoi odotetusti Jyväskylän liikunta-, urheilu- ja tapahtumatilat. Samalla se vahvistaa Jyväskylän asemaa maamme liikunnan tutkimuksen pääkaupunkina.

Hippos on edennyt koko sen suunnittelun ajan hyvässä hengessä. Hankkeen suuruudesta ja yksityiskohdista on käyty julkista keskustelua, mutta siitä ei missään vaiheessa ole tullut repivää. Hankkeen riskeistä käyty julkinen keskustelu on ollut ehkä jopa liian vähäistä.

Jyväskylän valtuusto hyväksyi Hippoksen rakentamisen liikuttavan yksimielisesti. Rakentamisesta ei syntynyt tiukkaa äänestystilannetta vaan yksittäiset vastaesitykset kaatuivat valtuustossa todella selkein luvuin, kuten 63–4, 63–2 ja 60–5. Äänestystulokset osoittavat, että Hippoksen nostaminen uudelle tasolle nähtiin hyvin laajasti oikeansuuntaisena asiana.

Yksimielinen hankeen eteenpäinvienti kertoo valmistelun onnistumisesta. Valtuutetut ovat saaneet tarvittavan tiedon ja hanke on ollut uskottavasti pohjustettu. Ehkä merkittävintä kuitenkin on se, että suuresta näkemyksestä juuri kenelläkään ei ole poikkeavaa kantaa. Jyväskylän kannattaa panostaa liikunnan, urheilun ja terveyden ympärille. Maan ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta luo tähän ainutlaatuisen pohjan Suomessa. Liikunta, urheilu ja hyvinvointi on myös erittäin laaja sektori, jolla on myös liiketoimintaa ja jolle voi syntyä uutta yritystoimintaa.

Jyväskylän profiili on olla tieteen, koulutuksen, liikunnan ja kulttuurin kaupunki. Näihin aloihin on syytä panostaa myös julkisia varoja. Hippoksen kehittäminen etenee nyt julkisen ja yksityisen rahoituksen avulla. Jyväskylän kannalta hankkeen vahvuus on juuri yksityisen pääoman mukanaolo rakentamisessa. Tämä toki tarkoitti sitä, että kaupunki tarjosi muun muassa kaavoituksella sijoittajille houkuttelevan ja tuottavan paketin.

Jyväskylän talous on kunnossa. Tampere on horjunut korkean työttömyyden, suurten investointien sekä menorakenteensa takia ongelmissa. Jyväskylän on syytä pitää luvut plussalla mutta myös investoida tulevaisuuteen.