Honkonen vahvisti asemaansa keskustan johdossa

Keskustan kaksipäiväinen puoluekokous oli Oulussa ja 15 etäpaikkakunnalla poikkeuksellinen. Yleensä kokous on ollut puolueväen juhlaa, kun pari tuhatta ihmistä on viettänyt 2–3 päivää yhdessä kokouspaikalla. Näissä tapaamisissa on syntynyt keskustan joukkohenki ja tahto. Myös puoluejohtoa on mittailtu silmästä silmään ja vaihdettu tarvittaessa johtajia.

Koronan takia puoluekokouksesta puuttui käsin kosketeltava kentän henki. Keskustan tavallinen puolueväki teki edelleen päätökset, mutta ne syntyivät ilman pöhinää, painostusta ja taivuttelua.

Keskusta uusi kasvojaan puoluekokouksessa. Katri Kulmuni ei pystynyt vuodessa täyttämään puolueväelle Kouvolassa lupaamaansa kannatuksen kasvua 20 prosentin tasolle. Eikä puolueväki enää antanut lisäaikaa eikä aikaa kasvaa puoluejohtajana. Kulmuni tuli puolueen johtoon liian kokemattomana, nuorena ja suurin lupauksin.

Nyt puolueväki käänsi toiveensa Annika Saarikkoon. Uusi puheenjohtaja mitataan kevään kuntavaaleissa. Keskustaväen odotus on, että puolueen kannatus on silloin selvästi korkeampi kuin gallupien 11 prosentin nykytaso. Keskustan johtajan asema mitataan aina kannatuksella.

Keskustan puoluekokous valitsi myös varapuheenjohtajiston sekä puoluesihteerin. Puoluesihteerinä jatkaa Riikka Pirkkalainen. Hän ei saanut haastajaa.

Varapuheenjohtajan paikasta oli kova kisa. Ehdokkaita oli kuusi. Suurimman äänimäärän varapuheenjohtajan vaalissa sai Petri Honkonen. 1 785 ääntä tarkoittaa, että saarijärveläisellä Honkosella on nyt erittäin vahva asema keskustassa.

Ennakkoveikkailuissa lappilaisen kansanedustajan Markus Lohen oletettiin saavan eniten ääniä. Lohi valittiin varapuheenjohtajistoon toiseksi suurimmalla äänimäärällä eli 1 640 äänellä. Espoolainen Riikka Pakarinen valittiin varapuheenjohtajistoon 1 354 äänellä.

Päijäthämäläinen Hilkka Kemppi jäi varapuheenjohtajiston ulkopuolelle 944 äänellä, samoin seinäjokelainen Pasi Kivisaari 482 äänellä ja hartolalainen marjanviljelijä Jari Tasanen 26 äänellä.

Keskisuomalaisittain Honkosen jatko varapuheenjohtajistossa on merkittävä asia. Honkonen on nyt kiistämättä keskustan ykkösketjun poliitikko.