Huhtasaaren plagiointisyyte tutkittava huolella

Jyväskylän yliopisto on päättänyt jatkaa kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps.) opinnäytetyön plagiointisyytteiden selvittämistä. Jo aiemmin ulkopuolista asiantuntemusta asiasta on antanut erityispedagogiikan emeritusprofessori Jarkko Hautamäki Helsingin yliopistosta.

Laura Huhtasaaren gradu ”Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä” hyväksyttiin vuonna 2003. Plagiointiepäily syntyi presidentinvaalien alla tammikuussa, kun liberaalipuolueen puoluesihteeri Tuomas Tiainen väitti blogissaan, että tutkielmassa on kopioituja kohtia.

Hautamäen selvityksen mukaan kopioidun tiedon määrä olisi ollut kymmenen prosenttia gradun kirjallisuusosiosta. Myöhemmin on tullut julki Ylen selvitys, jonka mukaan jopa 30 prosenttia Huhtasaaren koko gradusta on kopioitu yhdestä lähteestä, Tiina Simpasen vuonna 2001 kirjoittamasta opinnäytetyöstä.

Politiikan lähihistoriasta löytyy vastaava tapaus vuodelta 2002. Oulun yliopiston selvitysryhmä totesi Lapin piirin kansanedustajan Jari Vilénin (kok.) pro gradu -opinnäytetyön olevan laajalti suoraa lainausta aiemmista teoksista ilman asianmukaisia lähdeviitteitä. Selvityksen mukaan vuonna 1989 hyväksytyn gradun tekstiosuuden 45 sivusta noin puolet oli plagioitu.

Tutkielman purkamiselle ei löytynyt lain edellyttämiä perusteita 12 vuoden hyväksymisen jälkeen. Vilén ja hänen ensisijainen graduohjaajansa katsoivat, että gradu oli vallinneeseen käytäntöön nähden asiallisesti arvioitu jo sitä hyväksyttäessä. Vilénin graduohjaaja ja tiedekuntaneuvosto saivat silti asiasta moitteita, vaikka vastuu työstä onkin viime kädessä tekijällä itsellään. Pian plagiointiselvityksen valmistumisen jälkeen Vilénistä tuli ulkomaankauppaministeri. Nyt hän toimii EU:n suurlähettiläänä Euroopan neuvostossa.

Tälläkin kertaa plagiointiselvitykseen kohdistuu erityinen yleinen kiinnostus graduntekijän nykyisen aseman vuoksi. Huhtasaari on perussuomalaisten varapuheenjohtaja, ja hän oli myös puolueen presidentinvaaliehdokas. Esiselvitys on syytä tehdä perusteellisesti. Se on tärkeää henkilön itsensä, tutkimusetiikan ja yliopiston uskottavuuden vuoksi.