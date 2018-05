Hyväntekeväisyystyötä ihan vain piipahtamalla

Lämpimät säät, arkipyhät, puutarhatyöt ja koulujen loppumiset verottavat verenluovuttajien määrää toukokuussa. SPR:n verivarastot ovat vähenemässä ja luovuttajia kaivattaisiin nyt lisää.

Veren tarve sairaaloissa pysyy suurinpiirtein vakiona, mutta luovuttajien määrä vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Varsinkin alkukesä voi olla hiljaista aikaa. Verenluovutusta suunnittelevalle on netissä pikatesti sivulla sovinkoluovuttajaksi.fi. Sen avulla pystyy selvittämään etukäteen, onko itsellä jotain rajoitteita, joiden vuoksi verenluovutus ei kävisi päinsä.

Verenluovutus on hyväntekeväisyystyötä, joka pelastaa ihmishenkiä. Hyvä puoli on myös se, että tähän vapaaehtoistyöhön voi osallistua ihan vain piipahtamalla. Verenluovutus ei vie paljon aikaa, sillä toimenpide on nopea ja jokseenkin kivuton.

Verenluovutuksen aikana on hyvä rauhoittua ja tyhjentää mielensä kiireestä. Tai pysähtyä tekemään mahdollisia lomapäivien suunnitelmia.