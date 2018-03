Ilmavoimat juhlii näkyvästi 100-vuotisuutta

Ilmavoimat juhli 100-vuotisuuttaan maanantaina Tikkakoskella. Sinivalkoisesti koristellut koneet ylilensivät juhlapaikan. Läsnä olivat ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Sampo Eskelinen sekä edeltäviä komentajia, kuten kenraaliluutnantti Pertti Jokinen (komentajana 1987–1991) ja kenraaliluutnantti Matti Ahola (komentajana 1995–1998).

Suomen ilmavoimien historia alkaa 6. maaliskuuta 1918, kun ruotsalainen kreivi Eric von Rosen lahjoitti valkoiselle armeijalle tiedustelulentokoneen.

Nykyisin ilmavoimat on hyvin näkyvä aselaji. Ilmavoimien päätehtävä on rauhan aikana valvoa ilmatilaamme. Tämä valvontatehtävä nostaa ilmavoimat välillä otsikoihin. Suomen eteläpuolella kansainvälinen ilmatila on kapea ja ruuhkainen. Varsinkin jännittyneinä hetkinä ilmatilan loukkauksia yleensä tapahtuu. Ilmavoimat on valtiojohdon linjausten mukaisesti tuonut nämä tapaukset järjestelmällisesti julkisiksi. Näin on haluttu näyttää, että Suomi reagoi ilmatilan loukkauksiin.

Ilmavoimien merkitys on toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa korostunut. Ilmatilan hallinta on uskottavan puolustuksen perusta. Suomi tasapainoili kalustohankinnoissa 1960- ja 1970-luvuilla idän ja lännen välissä. Amerikkalaisten Hornetien hankinta vuonna 1995 nosti ilmavoimien uskottavuuden uudelle tasolle. Hornetit ovat myös olleet osa puolustusratkaisujemme suuntautumista Nato-yhteensopiviksi. Silti itsenäinen puolustus on pysynyt kansakunnan turvallisuuspolitiikan ytimenä.

Ilmavoimat on jälleen lähestymässä suurta päätöstä. Hornetien seuraajan valinta on maamme merkittävin kalustohankinta ja myös osaltaan linjaratkaisu. Suomen kannalta on tärkeää, että ilmavoimat onnistuu hankkimaan toimivimman ja tehokkaimman konevaihtoehdon kohtuullisin kuluin.

Ilmavoimat on läsnä koko maassa. Lapin lennosto on Rovaniemellä, Karjalan lennosto Kuopion Rissalassa ja Satakunnan Lennosto Pirkkalassa. Ilmavoimien pääpaikka on Tikkakoskella. Ilmavoimissa työskentelee 2000 ihmistä ja siellä koulutetaan vuosittain 1300 varusmiestä.

Ilmavoimien 100-vuotisuus näkyy Suomessa ja Keski-Suomessa. Suurin ja näyttävin tapahtuma on kesäkuun 16.–17. päivä ”Ilmavoimat 100 vuotta” -juhlalentonäytös Tikkakoskella.