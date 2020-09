Ilmavoimat nosti pudotukset HX:n perusteluihin

Ilmavoimien Hornetien seuraajien valinnan valmistelu on viivästynyt koronan takia. Kaikkia tarjoajayhtiöiden edustajien tapaamisia ei ole voitu järjestää fyysisesti, joten kokonaisuuksien viimeistely ja arviointi on aikataulusta jäljessä.

Koronan aiheuttama talouskriisi varjostaa myös koko hankintaa. 10 miljardin hävittäjien hankinta tilanteessa, jossa valtio velkaantuu nopeasti, on herättänyt kysymyksiä uusien hävittäjien tarpeellisuudesta. Nykyisten Hornetien eliniän jatkamista on tarjottu vaihtoehdoksi. Ilmavoimat on väittänyt lisävuosia yhtä kalliiksi kuin uusien koneiden käyttövuosia.

Hornetien seuraajahanketta kutsutaan HX-hankkeeksi. Eduskunta on hyväksynyt hankkeen lähtökohdaksi, että Hornetien suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Tämä suorituskyky on vaikea käsite. Hornetien suorituskyky on noussut niiden elinkaaren aikana ohjelmistopäivitysten ja aseistuksen uusintojen takia.

Suorituskyky on suhteessa vihollisen suorituskykyyn. Se on kriisien välttämisessä ja kriisitilanteessa oleellista. Suomen Hornetit ovat olleet Ilmavoimien mukaan Pohjolan suorituskykyisimpiä koneita.

Ilmavoimat lähtikin vajaat kaksi viikkoa sitten kuvaamaan tätä suorituskykyä puolustusvoimien julkaiseman Radio Kipinän keskusteluohjelmassa. Siinä esiintyivät HX-hankejohtaja Lauri Puranen, joka on entinen ilmavoimien komentaja, ja ilmavoimien operaatiopäällikkö Juha-Pekka Keränen. Heidän mukaansa Ilmavoimiemme pudotussuhdeluku voi olla 10:1. Tämä tarkoittaa, että maamme 60 Hornetia voisi pudottaa 600 venäläistä konetta. Pudotetut koneet voisivat olla esimerkiksi hävittäjiä ja pommikoneita.

Jatkosodan legendaarisen Brewster-hävittäjän pudotussuhde nousi ohjelmassa vertailukohteeksi. Yhdellä Brewsterilla Ilmavoimat pudottivat keskimäärin 32 neuvostoliittolaista konetta.

Purasen ja Keräsen mukaan Hornetien suhteellinen suorituskyky laskee, kun Venäjä ottaa käyttöön uusia Suhoi 35 ja 57 koneita. Hornetien seuraajalla Suomi yrittäisi nostaa suhteellisen suorituskyvyn taas mahdollisimman korkealle. Suorituskyvyn noston hinta olisi 10 miljardia euroa ja sillä pitäisi pärjätä aseistusta ja järjestelmiä uusien seuraavat 30 vuotta.